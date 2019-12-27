警宿選民撕傳單罵曱甴 黃虹銘：不會放棄

【明報專訊】反修例運動令警民關係跌至冰點，民主派區議員如何面對警員選民將是未來4年的挑戰。屯門悅湖選區候任區議員、民協黃虹銘說，選區內有一幢警察宿舍，選戰時曾有警察宿舍的居民當面撕爛傳單，「或者叫我暴徒曱甴」。黃表明不會放棄那些選民，亦會繼續關注警察宿舍附近的民生問題。他說，在區選投票日有由警察宿舍步行出來的市民向他說聲「希望你當選」，令他非常鼓舞，「證明我還有些東西可以感動到他們」。
民協銳意年輕化 得婆婆歡心
稱落區要放下律師光環
民協近年銳意改革走年輕化路線，該黨的年輕律師黃虹銘令人眼前一亮。黃早前接受本報訪問，他一踏入民協位於屯門湖景邨的地區辦事處時，幾位在「打牙骱」的婆婆就笑說：「靚仔呀……他幾好，一出就中（參選就贏）。」黃說，落區就要放下律師的光環，「要與街坊好好接觸，不可以高高在上」。他笑言，當初有伯伯想請他協助申請長者生活津貼時，自己都花了不少時間下苦工學習如何申請。
黃虹銘說，從小政治冷感，直到2010年前特首曾蔭權為政改「起錨」，才喚起他對政治的興趣。「當曾蔭權起錨時，我就開始思考，如果香港要政治改革，是不是寧願原地踏步都不要行錯路？」黃隨後在大學主力研究受共產主義影響的國家，例如東歐和俄羅斯的民主化進程。他及後再修讀法律，並選擇了加入民協做地區工作。
視馮檢基為師 讚不屈不撓
至於為何選擇民協，黃虹銘說小時候在深水埗長大，不時聽家中長輩說去麗閣找區議員幫手，因而對民協有印象。被問到跟民協前成員馮檢基的關係，黃形容「他是我從政的老師」，稱馮不屈不撓、屢敗屢戰的精神值得年輕人學習。黃說，馮後來有自己的想法，與民協分手，對大家亦是好的決定。
悅湖選區內有一幢警察宿舍，黃虹銘形容在警察宿舍附近擺街站，「感覺到敵意是多一點，會有人在你面前撕傳單、叫我暴徒或者曱甴。這個是他的表達方式，我會尊重、不會特別反駁」。他憶述，投票日有一班由警察宿舍步行出來的市民，其中有一人特別墮後、低聲向他說聲「希望你當選」，令他非常鼓舞。
黃虹銘表示，即使被叫曱甴，他都不會放棄，仍會繼續關注警察宿舍附近的議題，舉例指雖然警察宿舍有自己的管理系統，但會處理附近一帶路面不平的問題，以免小朋友跌倒受傷。「是否因為他們有警察背景，我們永遠都唔可以去溝通呢？」黃坦言未來4年需要面對的問題和挑戰就是與警察選民溝通，但他強調政府必須回應五大訴求，又認為改善警民關係要靠政府，強調政治問題應該政治解決。