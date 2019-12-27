3公院設診所跟進康復者 護士盼擴至全港

乳癌2017年4391新症 按年升6.5%

數據顯示，2017年有290名女性乳癌患者為20至39歲，佔整體女性乳癌患者的6.6%，按年升7.4%；40至59歲有2238人、佔51.2%，較2016年升1.5%；60歲或以上患者為1845人、佔42.2%，按年升幅最高達13%。

聯合廣華伊院護士診所 定期檢查復發否

王貴英指出，聯合醫院每年處理全港約8%、達340宗乳癌新症。她說，乳癌患者完成治療、情况穩定後，仍需定期跟進。目前聯合醫院、廣華醫院及伊利沙伯醫院設護士診所，患者接受治療的10年後，可轉介護士跟進，定期檢查有否復發，如有問題會轉交醫生跟進。

王又稱，聯合的護士診所由她一人負責，每年有250個新症，連同累積的舊症，醫護工作量大。她期望醫管局增撥人手、資源等，將該護士診所擴展至各醫院聯網，為患者提供終身保障。

（抗癌系列一）