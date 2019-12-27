3公院設診所跟進康復者 護士盼擴至全港

【明報專訊】醫管局香港癌症資料統計中心數據顯示，2017年整體有4391宗乳癌新症，屬本港頭號女性癌症，按年升6.5%。4373名女性乳癌新症患者中，20至39歲的年輕患者較2016年增加7.4%；60歲或以上患者增幅達13%。九龍東醫院聯網乳科中心護士長王貴英表示，目前全港僅3間公立醫院設護士診所跟進穩定患者，她期望醫管局增加資源，將診所推行至全港，為乳癌患者提供終生護航。
乳癌2017年4391新症 按年升6.5%
數據顯示，2017年有290名女性乳癌患者為20至39歲，佔整體女性乳癌患者的6.6%，按年升7.4%；40至59歲有2238人、佔51.2%，較2016年升1.5%；60歲或以上患者為1845人、佔42.2%，按年升幅最高達13%。
聯合廣華伊院護士診所 定期檢查復發否
王貴英指出，聯合醫院每年處理全港約8%、達340宗乳癌新症。她說，乳癌患者完成治療、情况穩定後，仍需定期跟進。目前聯合醫院、廣華醫院及伊利沙伯醫院設護士診所，患者接受治療的10年後，可轉介護士跟進，定期檢查有否復發，如有問題會轉交醫生跟進。
王又稱，聯合的護士診所由她一人負責，每年有250個新症，連同累積的舊症，醫護工作量大。她期望醫管局增撥人手、資源等，將該護士診所擴展至各醫院聯網，為患者提供終身保障。