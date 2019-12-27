不忿婚姻乳房雙輸 年輕患者拒開刀不治

在聯合醫院任職的九龍東醫院聯網乳科中心護士長王貴英表示，該院每年有2至3名患者起初拒絕治療，但醫護及社工團隊會盡力勸說，部分人會被「感動」並安心接受治療。她憶述，有30多歲乳癌女子拒絕治療，因丈夫有外遇，自覺已輸給第三者，不甘心再輸，遂拒絕接受切除手術而失去乳房，最終因病離世。

曾患癌六旬漢 難忍副作用拒治乳癌

另有一名曾患膀胱癌的六旬男子，難忍治療膀胱癌藥物的副作用，自此對癌症治療產生陰影，「他很抗拒治療，老婆子女都說服不到。如果有不好的治療經驗，會影響到之後接受治療（的信心）」。

屢寄覆診信請社署尋人 盼患者覆診

不論患者如何固執，團隊都沒有輕易放棄。王貴英說視每一個患者是「仔女」，會盡力尋找突然不覆診的「失蹤」病人。當有患者不接聽醫院電話，團隊會嘗試寄覆診信，「不斷寄信，有些病人會心軟回來（覆診）」。

如患者有申請綜援，團隊有時會尋求社會福利署協助尋人，或與房屋署職員上門勸說。

此外，她說現時在公立醫院接受乳癌切除手術的患者，一般住院兩日一夜，醫院會轉介患者予社康護士，上門跟進洗傷口、拆線、拆喉管等，若有問題亦可致電醫院尋求協助。

（抗癌系列一）