尋屋申援排難 病護同行抗癌 養家婦確診乳癌萌死念 醫護助解困安心治療

薪金大半寄家鄉 睡樓梯底

46歲的小玉於2012年申請來港，其後與港人丈夫分開，獨力撫養身處內地的七旬父及一對子女。她在2017年突然感覺左胸不適，到聯合醫院求醫後確診第二期乳癌，癌細胞擴散至兩邊乳房，需接受全乳切除手術，「發現患癌時不知道怎麼辦，失去方向感」。

小玉來港後身兼兩職，分別擔任清潔工及保安，幾乎所有薪金都寄回內地給父親及子女，無法負擔租金，長年在樓梯底「居住」。面對陌生的疾病、繁複的療程，萬念俱灰下一度打算「人間蒸發」，「如果沒有姑娘的支持，我不會撐下去」。

護士長：八成乳癌者財困

九龍東醫院聯網乳科中心護士長王貴英在聯合醫院助患者解決治療時各種困難，包括輔導及教育工作。她表示，約八成乳癌患者面對經濟困難，接受治療隨時「手停口停」，需與醫務社工合作為患者解困。她形容，小玉是她30年任職生涯中遇到最困難的個案，「好似幾百樣嘢（困難），條條路都行唔到」，她曾深夜致電主診醫生表示「好失落」，商討解決方法。

團隊助找板間房 術後教飲食

小玉確診時癌細胞已擴散，需盡快接受切除手術。聯合醫院醫務社會工作部醫務社工鄺美婷表示，小玉沒有固定居所，無法為她申請綜援等資助，團隊與時間競賽，為她找到九龍城的板間房。

完成手術出院後，小玉出現營養不良、傷口癒合緩慢，團隊細問才得知小玉不捨得買食物，團隊遂為她申請食物銀行資助；並教導她多飲牛奶、多吃雞蛋和蔬菜等價格較相宜的食物補充營養。

有患者難啓齒獨承受

家人多自責 需輔導

也有患者難以向家人啓齒，獨自承受痛處。王貴英憶述，有末期乳癌患者隱瞞病情直至傷口嚴重出血，被送到急症室後，家人才得知患病消息。

另有靠電動輪椅出入的約50歲患者，長時間躲在家中廁所自行清理傷口，執拾紙皮墊高牀褥，妹妹一直不理解她的行為，至發現患病後感到十分內疚。

王表示，團隊介入提供協助時，首要是與病人建立互信，亦要體諒病人，不能責怪病人隱瞞病情。她又稱，往往家屬得知病情時感到「震撼」，家人自責感強烈，同時要為家人提供情緒輔導。

憂獨居長者難自理 陪診送飯

至於獨居長者，部分會擔心出院後無法自理而拒絕治療。鄺美婷指出，團隊會為獨居長者安排離院支援，例如送飯、陪診服務等，亦可為60歲以上患者安排社署的長者住宿暫託服務，提供42天暫住期，讓長者出院後得到適切照顧。

明報記者 許芳文

（抗癌系列一）

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