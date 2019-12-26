【Emily】聖誕節變身Elsa與Bo 醫護盼伴病童抗病魔

兒童醫院換腎童願望滑雪

上年12月投入服務嘅香港兒童醫院噚日邀請咗幾百名留院及覆診病童與家人參加聖誕嘉年華，並安排魔術、音樂表演等。9個醫護人員化身聖誕老人及不同卡通人物，好似《冰雪奇緣》嘅Elsa、哈利波特等，希望為兒童帶來歡樂。扮演《反斗奇兵4》角色寶貝（Bo）嘅該院專科門診註冊護士杜悅榕話，醫護人員為扮演角色籌備咗一兩個月，自己都係首次扮演角色。佢話電影中嘅角色陪伴小孩子長大，透過扮演寶貝，希望表達醫護會陪伴病童一齊對抗病魔，「陪喺佢哋身邊一起渡過難關」。佢話平日著制服，感覺同病童有啲距離，扮卡通人物就同小朋友拉近咗。

今年初換腎嘅7歲男童乙倫首次參加聖誕慶祝活動，佢話由3歲到6歲都要成日「洗肚」，每晚都要「開機洗肚」無得外出，亦無外出慶祝聖誕。今年換腎後終於可以「出夜街」，仲可以游水，佢打算晚上外出睇聖誕燈飾。乙倫話，聖誕願望係到韓國滑雪，乙倫媽媽亦話囝囝未試過出國，今年換咗腎希望出去玩。

大口環根德公爵夫人兒童醫院噚日亦有聖誕慶祝活動，有醫護人員化身聖誕老人，派禮物畀病童。