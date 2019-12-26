【Emily】又出片彈黃圈 波哥駁巴絲打 唔搞藍色經濟圈

藝人內地被打壓唔出聲

答：唔同地方唔同規矩

波哥喺facebook上載段片逐一反駁「巴絲打」對佢嘅質疑，包括「點解黃絲藝人被內地打壓你唔出聲」、「分顏色、講立場，係政府同建制派手段」、「錢係我嘅，點使關你咩事」。對於第一個質疑，波哥話每個地方有唔同規矩同做法，如果大家唔同意，更加要引以為誡，唔應該喺香港做同樣嘅事。

至於有人話分顏色、講立場係政府同建制派嘅手段，波哥叫大家公道啲講，反對派都一樣唔係「善男信女」，佢話「政治係污糟邋遢，有太多利益關係，有冇民主嘅地方都一樣」。

不過，波哥認為市民日常搭車食飯買嘢，點解仲要畀政治入侵，反問𠵱家仲唔夠撕裂咩？

佢又強調完全無諗過管其他人點樣使錢。影片結尾，波哥不忘叫大家將佢呢番話同啲巴絲打分享吓。