【Emily】又出片彈黃圈 波哥駁巴絲打 唔搞藍色經濟圈

【明報專訊】立法會財委會主席陳健波上星期拍片批評「黃色經濟圈」對香港係災難，截至噚日得到500幾個讚好，亦有千幾個嬲嬲。波哥前日平安夜再出片，話佢之前段片畀人放咗上連登討論區，短短一日已有幾千個巴絲打留言，佢將留言歸納為4類，其中有人叫波哥「你搞番個藍色經濟圈咪得囉」，波哥反駁：「點解有咁過癮嘅建議？又係你做初一、我做十五，整兩個敵對嘅經濟圈？咁咪令香港人變成政治奴隸？」
藝人內地被打壓唔出聲
答：唔同地方唔同規矩
波哥喺facebook上載段片逐一反駁「巴絲打」對佢嘅質疑，包括「點解黃絲藝人被內地打壓你唔出聲」、「分顏色、講立場，係政府同建制派手段」、「錢係我嘅，點使關你咩事」。對於第一個質疑，波哥話每個地方有唔同規矩同做法，如果大家唔同意，更加要引以為誡，唔應該喺香港做同樣嘅事。
至於有人話分顏色、講立場係政府同建制派嘅手段，波哥叫大家公道啲講，反對派都一樣唔係「善男信女」，佢話「政治係污糟邋遢，有太多利益關係，有冇民主嘅地方都一樣」。
不過，波哥認為市民日常搭車食飯買嘢，點解仲要畀政治入侵，反問𠵱家仲唔夠撕裂咩？
佢又強調完全無諗過管其他人點樣使錢。影片結尾，波哥不忘叫大家將佢呢番話同啲巴絲打分享吓。