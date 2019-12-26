上月抽起撥款項目 大學工程重上工務小組

政府早前在財委會將理工大學、中文大學、香港大學3項與醫療教研設施相關項目抽起；並抽起工務小組涉2億至5億元的理大圖書館擴建工程項目。擴建項目計劃在現有圖書館加建一層樓面，提供淨作業樓面約2080平方米，並翻新圖書館其他樓層。

政府日前提交予工務小組的文件顯示，會將擴建理大圖書館項目再提交工務小組審議。政府又將涉2億元以下的中大李卓敏基本醫學大樓的設施翻新工程，及港大醫學院新增教學大樓及附屬設施建議，一同提交工務小組，此兩項工程建議，與早前中大和港大被抽起的項目，曾一同諮詢立法會衛生事務委員會及教育事務委員會的意見，當時委員沒有反對。

譚文豪：倘因港鐵出錯 不支持沙中線超支撥款

公民黨立法會議員譚文豪表示，民主派一直支持大學撥款項目，批評建制派要懲罰大學，令政府將已通過工務小組的大學項目在財委會中抽起。至於沙中線項目，他說會看清楚是否有關早前港鐵施工出錯而導致的支出，若是則不會支持，認為令工程費用上升的責任是政府和港鐵。