工黨孖寶攻陷友愛邨 「公屋其實不太藍」 用心服務社區 贏撐政府街坊支持

明報記者 邱榕瀅

議辦擠滿人 多長者賀當選

兩人從政路始於2014年雨傘運動（見另稿），運動帶來的除了數年無力感，還有在社區「深耕細作」的想像。訪問當日，記者步入辦事處，人來人往，盡是恭喜兩名小伙子當選的長者。選民每次跟他們握手，背後總帶着「請為我們多做事」的期望。

稱街坊多無固定政治立場

「推搪蛇齋餅糉不負責任」

林健翔說，最初他希望探索公屋區「是否真的那麼藍」，後來發現街坊多無固定政治立場，政見要視乎經歷，「他們藍，是因為對泛民、制度失去了信心，例如投票給你後卻不見影蹤，或在立法會擲物後未有解釋原因，就會失去信任」。

過往公屋區亦被認為需多派「蛇齋餅糉」籠絡選民，林健翔認為「功效好低」，他們鮮會派禮物，但由協助街坊換燈泡，到維修工程、追討欠薪都會跟進，他們認為取不了選民信任，「推搪蛇齋餅糉是不負責任，地區工作做得不夠，才是真正原因」。即使是支持政府的街坊，亦因而願多聆聽這名政見不同的年輕人，甚至有人明言「不投泛民、工黨，但投翔仔」，令他自覺用心服務社區，總能跨越立場，以至令市民更體諒抗爭者。

公屋不藍，亦體現在居民對抗爭的態度上。林明恩憶述，有工友惹上官非，卻拒絕尋求律師協助，只因希望律師幫助抗爭者：「聽到時只覺像聖經故事，婦人只剩兩個銀幣在身，卻將所擁有的都拿出來」，他感觸道，基層市民對運動的付出，可能更多。

憶旺角大衝突：工黨若割席便辭職

近年本土思潮興起，今屆區選多素人勝出，被問到為何加入工黨，林明恩稱自己出身基層，服務基層總是理所當然，亦認同工黨談分配公義的理念。林健翔則憶述，2016年旺角大衝突後，工黨是唯一無與抗爭者「割席」的泛民政黨，時任立法會議員李卓人當時說事件始作俑者是政府，不應怪責抗爭者，「本來曾打算若工黨割席，我便辭職」。

盼引入地區保健 減醫院負擔

對於上任後的計劃，林明恩冀阻止區內街市外判，林健翔則盼將區議會撥款用在居民身上，舉例「打工仔」多患關節炎，他盼聘醫師落區協助保養、找退休護士量血壓驗血糖，以減輕醫院負擔。他認為，民主派雖在區選贏得大多議席，但若表現不佳，料選民以後再不會給予機會，「常說雙普選，若你做不到事，即使有雙普選，為何要投票給你？」

（2019區選）