用家：警近日嚴打 暫不敢踩

陳先生和唐先生為電動滑板車車友，二人兩個月前開始使用電動滑板車，主要作休閒用途，「有時收工會踩出去吹下風，去到海邊買杯雪糕休息下」。但見近日警方嚴厲打擊，二人均說不敢將電動滑板車「踩出去」，「怕有便衣警員埋伏」。陳先生說，現時只能在居住的屋苑範圍內「兜兜風」。唐先生則轉用人力板，並在使用時戴頭盔。

聞有人改裝飈車 批罔顧安全

陳先生說，早前到新西蘭旅遊，發現當地盛行以電動滑板車代步，自己亦曾試踩，感覺方便、舒適，回港後見不少店舖有售，價錢約2000元，於是購入一部。他表示，知道在港使用電動滑板車違法，但不知道刑罰這麼重，「因為周圍都有得賣，唔知咁嚴重」。

唐先生說，使用電動滑板車時以安全行先，他已在車上加上前後燈及響鈴，避免晚上行車時發生意外。他見過不少用家改裝電動滑板車，如加大馬達及電池，令原來時速30公里提升至60公里，並在新界地區設立車隊飈車，認為做法不負責任，「有點罔顧他人安全」。陳先生亦認同，「其實沒需要咁快，都係輕鬆去踩」。

只重罰用家感不公 倘限速樂意遵

陳先生表示，現時電動滑板車為新趨勢，但政府未有立例規管，只重罰用家，做法既不能保障用家安全，亦十分不公。他認為，政府應限制電動滑板車行駛時速，作為用家的他亦樂意遵守。