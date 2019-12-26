現例禁踩不禁賣 指合法化更保安全 電動滑板車半年11意外 業界促規管

明報記者 陳冬綾

警方今年7月5日至12月11日，共接獲11宗涉及電動滑板車的投訴，另有11宗意外、8宗拘捕。交通諮詢委員會交通投訴組亦於2017至19年11月30日間，接獲13宗相關投訴。

運署：正研海外規例 視結果檢討

運輸署表示，從道路安全及交通暢達角度考慮，不會為電動可移動工具在《道路交通條例》下登記及發牌，署方現正進行「提升香港易行度顧問研究」，檢視海外地區規管電動可移動工具的情况，並評估在香港使用該些工具對道路安全、交通暢達及道路使用者影響。研究預計明年中完成，屆時政府會參考研究結果，檢討是否要引入相關規管制度。

本地電動滑板車初創企業Koofy Development首席執行官馬頌棋指出，近年電動滑板車成全球趨勢，國內以至歐美地區均有不少人用作代步或休閒用途。馬指出，去年全球共售出1000萬台電動滑板車及電動平衡板，反映有龐大市場，認為在大趨勢下，港人難免對電動滑板車產生興趣，「好像當年轉用電子產品一樣，多人玩是必然會發生的」。

業界倡3方向立法 訂安全標準

馬指出，愈來愈多人使用電動滑板車，發生意外機率亦增加。他認為，符合安全規格的電動滑板車能保障用家安全，但現時未有法例規管市面發售的電動滑板車必須符合安全標準，「不立法是完全監管不到，到愈來愈多人玩就仲衰」。

馬提出，政府可從電動滑板車安全度、用家使用時的安全措施及可行駛路面3方面立法規管。他解釋，現時美國有安全檢測實驗室公司測試電動滑板車的防撞、電池安全度及耐用度，通過後會發出「UL2272」標籤，證明產品符合安全規格。他認為，政府可立例規定市面發售的電板車必須貼有相關標籤，或要求廠商出售前先向政府註冊，確保品質。

可科學園數碼港做試點

馬認為電動滑板車較適合在單車徑使用，使用時必須戴頭盔。他提議政府設立「開發區」或試點，以評估電板車實際應用情况。

他指出，科學園及數碼港旁設有單車徑及綠化區，有潛質發展成「開發區」。對於政府以現有法例禁止市民使用電板車，馬批評做法已過時，跟不上世界各地發展；而在自由市場下，即使法例禁止市民用電動滑板車，零售商仍可出售相關產品，當中不少未有通過安全測試，「情况有如渾水摸魚」。他又說，運輸署沒有就有關顧問研究報告聯絡他或諮詢業界意見。

汽車會：港人多車多 路面不適合

香港汽車會會長李耀培則不贊成電動滑板車合法化。他認為，電動滑板車有一定速度，而香港人多車多，易生意外，擔心一旦立法，會令市民混淆，「例如限制時速，有人查便會遵守，無人查都係一樣行番快」。他說，根據香港現有配套，電動滑板車並不適合在路面使用，「現階段只得郊區比較合適」。他說，若未來政府設滑板通道或其他配套，相信可再逐步發展。

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