Felix話,羅瓦涅米冬天每日得3、4個鐘有日光,大部分時間啲人喺黑暗中生活,不過當地人都好開心,又有禮,冇畀環境影響到。佢並話「Darkness is not that scary(黑暗都唔係咁可怕)」。

新民黨主席葉劉淑儀都趁立法會假期外遊,佢又上載咗一張美麗嘅海港相,叫大家估吓係咩地方。佢之後開估,話「大灣區我經常去。土耳其第一次!」