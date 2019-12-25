【Emily】區議員預支安排 徐子見批民署遲通知

徐子見同Emily講，噚日先收到上述通知，但未收到通知可以預支最多7萬嚟租辦公室或買物資。佢話，上屆區選後，11月尾、12月頭各候任議員已獲通知有呢項預支政策，12月買物資嘅錢，可以預支咗先。佢話，有新一屆議員問過民政事務處，對方竟然話冇呢個安排，所以佢當日先出post。

另外，民政事務總署因應多個議員辦事處喺示威中被破壞，向區議員提供最多5萬元津貼支付維修等開支，亦有一筆1萬元津貼，畀佢哋加強議辦保安設備。民政總署回覆話，截至12月6日共收到12名議員有關申請。辦事處被破壞嘅多為建制派，唔少都喺區選落選，包括辦事處被多次破壞嘅民建聯屯門區議員曾憲康，但佢話唔會申請呢個津貼喇。