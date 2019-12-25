【Emily】區議員預支安排 徐子見批民署遲通知

【明報專訊】區選勝出者即將上任區議員，唔少候任議員都搵緊地方開辦事處及準備物資。東區區議員徐子見上星期喺facebook批評，政府取消容許議員將12月購買嘅物資計入來年1月開支，以及容許議員預支最多7萬蚊作為租用辦公室或購買物資嘅政策，對新一屆區議員極不公平，係政治打壓。民政事務總署同日回覆Emily查詢，話「區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引」當日已上載總署嘅網站，各區議會秘書處會通知候任議員，候任區議員喺今年12月支付有關開設及營運辦事處嘅開支，可於明年1月向秘書處申領。
徐子見同Emily講，噚日先收到上述通知，但未收到通知可以預支最多7萬嚟租辦公室或買物資。佢話，上屆區選後，11月尾、12月頭各候任議員已獲通知有呢項預支政策，12月買物資嘅錢，可以預支咗先。佢話，有新一屆議員問過民政事務處，對方竟然話冇呢個安排，所以佢當日先出post。
另外，民政事務總署因應多個議員辦事處喺示威中被破壞，向區議員提供最多5萬元津貼支付維修等開支，亦有一筆1萬元津貼，畀佢哋加強議辦保安設備。民政總署回覆話，截至12月6日共收到12名議員有關申請。辦事處被破壞嘅多為建制派，唔少都喺區選落選，包括辦事處被多次破壞嘅民建聯屯門區議員曾憲康，但佢話唔會申請呢個津貼喇。