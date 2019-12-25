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港聞
2019年12月25日星期三
港聞二
黨內屯門區「倖存者」 曾參加光復屯公 民建聯新秀：與泛民可合作
中聯辦研讀習「四個始終」 稱要加強推動國民教育
升大學人口減 中大聯招申請人數「逆市」升
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1月起電費補貼發1年共2000元
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【明報專訊】（請看附圖）
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