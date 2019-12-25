誤踩油門撞斃老婦 清潔工認危駕囚10月

弟如廁 被告臨時充當司機

被告姚贊榮（42歲）報稱任清潔工，承認各一項危駕致他人死亡及非法裝設視像顯示器罪名。辯方求情稱，被告坐上司機位是希望避免弟弟如廁離開座駕時遭票控非法泊車，又稱他犯案後已十分懊悔。法官判刑說，死者本應安享晚年，卻被撞死，決定判處被告入獄。

案情指出，被告今年2月17日乘坐弟弟駕駛的私家車，駛至黃大仙飛鳳街與鳴鳳街交界時，弟弟人有三急，只拉手掣，沒有關掉引擎便離開，被告遂坐上司機位，卻誤踏油門，使私家車加速，撞倒正橫過馬路的七旬夫婦，並使事主劉瑞儀（終年70歲）被推向路邊鐵欄，其頭、頸、軀幹及四肢多處裂傷，肋骨及脊柱骨折，下腹受傷至腸臟外露，盆骨變形，送院前已死亡。

被告警誡下稱，他2001年起持有車牌，事發時因混淆油門及煞車掣位置，撞倒死者後繼續踩油門，因他誤以為私家車拉了手掣便不會駛前。

【案件編號： DCCC626 /19】