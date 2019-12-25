1月起電費補貼發1年共2000元

【明報專訊】距離踏入2020年不足一周，以往新一年不少公共服務機構都會調整價格，但受本港經濟環境轉差影響，新一年加價的公共服務較往年少，其中包括兩電將於1月1日起加價，但政府亦將於新一年推出多項「派糖」措施，包括由明年1月起推出「新電費補貼計劃」，涉及每戶2000元，以抵消兩電加價對市民的部分影響；另外亦會推出新公共交通費用補貼計劃及公屋代繳一個月租金措施。
兩電元旦加價 抵消影響
中電及港燈本月公布，受燃料開支相應增加影響，明年元旦起將分別加價2.5%及5.2%，全港317.6萬用戶均要加電費。不過，政府亦於明年1月起推出新一輪住宅用戶電費補貼，政府會連續11個月，在每月首日向中電或港燈的電力住宅用戶戶口注入160元電費補貼，並在明年12月注入240元的電費補貼，合共2000元。
政府表示，新電費補貼計劃的補貼額，可與2008、2011、2012及2013年相關計劃下未用的補貼餘額，以及電費紓緩計劃的紓緩金額，支付戶口帳單的電費；任何未用補貼可在同一戶口轉撥至其後月份，直至2022年12月31日或戶口結束為止。
公屋戶免1月份租金
公屋住戶方面，房委會昨宣布，繳交一般租金的公屋租戶毋須繳交明年1月份的租金，但免租措施不適用於需繳交額外租金的租戶，預料措施惠及約75萬個房委會租戶。
另外，下月起政府亦會實施新交通補貼計劃，調高公共交通費用補貼金額，將補貼比率由現時超出400元每月開支的25%，提升至三分之一，並將每月補貼上限由300元提高至400元。市民可繼續在「補貼領取站」、便利店、超市或透過八達通手機應用程式「嘟卡」領取交通補貼。
交通補貼增 上限400元
政府早前亦宣布會在2019/20學年，為每名中、小、幼稚園及特殊學校日校學生提供2500元津貼，預料最快可於下月接受申請。