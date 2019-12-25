升大學人口減 中大聯招申請人數「逆市」升

同曾爆衝突 理大跌幅與人口相若

於JUPAS首階段，中大個別科目申請人數比去年減少，有報道指收生受社會事件影響。中大回覆本報稱，2020/21年度提供共62個聯招課程，當中近六成首選及Band A申請人數較去年增加，而整體首志願及BandA申請人數分別微升2％至3%。

去年較「搶手」的理大酒店業管理、旅遊業及會展管理課程，報讀人數減少。理大稱，每年不同課程BandA申請人數均有升跌，今年升幅達35%以上的包括結構及消防安全工程學、社會政策及社會創業、化學科技。

對於有指校園衝突影響收生，兩校均稱現階段未知最終報讀人數。中大稱，在聯招申請初步階段，同學選擇受多方面因素影響，例如各課程去年收生成績、不同課程要求、名額及面試安排等。理大稱，同學可在放榜後更改選擇，難憑目前數字作結論。

按教育局中六人口推算，料2020年本地中六畢業生有45,700人，比今年下跌約5%。