升大學人口減 中大聯招申請人數「逆市」升

【明報專訊】反修例風波中，中文大學及理工大學均曾發生激烈警民衝突。明年入學的「大學聯招辦法」（JUPAS）首階段網上申請早前截止，有說兩校熱門課程報讀人數銳減。據兩校回覆本報的資料，面對中六適齡人口跌約5%，中大首志願及BandA（首三志願）的申請人數分別「逆市上升」2％至3%。理大申請人數則減，但指跌幅與升學人口跌幅相若，其中有3科課程的Band A申請人數比去年更大增35%。
同曾爆衝突 理大跌幅與人口相若
於JUPAS首階段，中大個別科目申請人數比去年減少，有報道指收生受社會事件影響。中大回覆本報稱，2020/21年度提供共62個聯招課程，當中近六成首選及Band A申請人數較去年增加，而整體首志願及BandA申請人數分別微升2％至3%。
去年較「搶手」的理大酒店業管理、旅遊業及會展管理課程，報讀人數減少。理大稱，每年不同課程BandA申請人數均有升跌，今年升幅達35%以上的包括結構及消防安全工程學、社會政策及社會創業、化學科技。
對於有指校園衝突影響收生，兩校均稱現階段未知最終報讀人數。中大稱，在聯招申請初步階段，同學選擇受多方面因素影響，例如各課程去年收生成績、不同課程要求、名額及面試安排等。理大稱，同學可在放榜後更改選擇，難憑目前數字作結論。
按教育局中六人口推算，料2020年本地中六畢業生有45,700人，比今年下跌約5%。