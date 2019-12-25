中聯辦研讀習「四個始終」 稱要加強推動國民教育

中聯辦稱，領導會議強調香港持續半年多的修例風波尚未平息，「止暴制亂、恢復秩序」正處於關鍵時刻，習近平的講話給香港盡快「重回正軌」帶來很多啟示，特別是「四個始終」的重要經驗值得認真領會、深入思考。

文中提到，第四個「始終」是築牢一國兩制社會政治基礎，認為要以更大力氣推動香港社會深入開展憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，持之以恒，不斷增強青少年的國家意識和民族認同，以愛國主義教育為香港一國兩制成功實踐打下堅實社會基礎。

葉建源：脫離現實 國教無助處理現况

教育界議員葉建源稱，反修例風波源於政府連串政策錯誤，不處理警隊執法問題，民憤極大，惟中聯辦卻認為是市民有錯誤思想，是教育出問題，國民教育做得不足，要矯正港人、教育和教師。他批評這完全脫離現實，加大控制香港只會帶來更大對抗，無助處理現况，促請中央看清問題所在，亦希望向中央反映意見的人，包括特區政府和中聯辦，能真實反映香港的民情。

另外，國務委員兼外長王毅接受內地傳媒訪問時說，堅定支持特區政府止暴制亂、依法施政，又說時間將證明一國兩制在香港不僅行得通、辦得到，也將會得人心。