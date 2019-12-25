黨內屯門區「倖存者」 曾參加光復屯公 民建聯新秀：與泛民可合作

明報記者 何宛兒

民建聯今屆區選派出181人出戰，參選屯門新選區「欣田」的賴嘉汶，除面對同區對手外，尚有另一建制派「夾擊」，最終仍能勝出，成為該黨僅有當選的「二十一分之一」。屯門區議會民選議席31個，區選後建制派僅餘3席，對於作為議會少數派如何自處，她說會「是其是、非其非」，做好民生，強調「議會係商量的地方，與（泛民區議員）傾得到一定傾」，惟暫未有機會與泛民區議員碰頭。

曾任社區主任 關注屯門公園不雅表演

屯門居民受到屯門公園「大媽」賣藝問題滋擾多時，民主派屯門候任區議員由本月21日起，輪流在屯門公園「會見市民」，監察康文署執法。被問到會否加入，賴嘉汶說做社區主任時亦關注有關問題，曾與官員開會要求加強執法，她希望日後在區議會商討如何跟進，不排除參與泛民的行動，各有各做亦可，「最終目的都是不希望出現色情情况，影響到其他居民」。

她透露，曾參與第一次「光復」屯門公園遊行，因為想表態，不希望屯門公園內的賣藝表演有「不雅成分」，逗留了個多小時被人發現，擔心基於政見而與在場的人有衝突，為免引起爭拗而離去。該次遊行是由民主派舉辦，就活動申請不反對通知書的巫堃泰亦是候任屯門區議員。

稱年輕是優勢 有淺黃支持者

宣傳照上穿行政裝束的賴嘉汶樣子老成，但真人個子小，樣子比照片年輕一大截。走在邨內，她甚受小孩歡迎，不少街坊主動與她打招呼，恭賀她當選。在反修例風波下仍勝選「生還」，被問到有何過人之處，她說在2017年已服務該區，協助居民入伙。而年輕可能亦是優勢，她說有年輕「淺黃」的支持者，不看其政黨背景。她說在邨內少談政治，因邨內基層多，街坊不希望示威「搞到社區」。至於她有何社區服務新思維，她說推行新項目前一定會聽民意，在區內派單張做調查。

倡建制要更敢言 改善文宣

至於民建聯以至建制陣營有什麼要檢討，她說「建制做實事較多，（將來）要敢言多啲」，文宣要做得更好。被問到建制派大敗是否與常為政府護航有關，她說自己有批評政府處理反修例風波的手法，但民建聯則有很多不同考慮，有人將民建聯當作「今次修例過程的一個代表」，成為市民發泄對象，例如民建聯的辦事處被破壞等，但她認為公平的選舉不應如此。

賴嘉汶在佔領運動後加入民建聯，2016年立法會選舉排在民建聯新界西立法會議員梁志祥名單「抬轎」，大學銜接學位主修市場及推廣。

（2019區選）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676