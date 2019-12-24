【Emily】邱騰華fb live揾媒問黃色經濟圈?

【明報專訊】商務及經濟發展局長邱騰華上星期二做facebook live同網民傾經濟，雖然當晚唔多人睇，但邱騰華評論「黃色經濟圈」，話以顏色區分經濟並唔係香港經濟模式，質疑「憑乜嘢去分邊個係黃邊個係藍」，言論引起唔少迴響。商台節目主持陳志雲噚日爆料，話收到消息，局長辦公室聯絡相熟朋友，叫佢哋喺直播時問啲有質素嘅問題，甚至提供埋問題範疇，例如「黃色經濟圈會唔會令人覺得煽動仇恨？如果有黃色經濟圈，點樣防止仇恨播種？」
陳志雲質疑，局長有嘢想講可以自己講，搵人做媒發問就假咗啲，質疑邱騰華係咪覺得市民問題唔夠質素？商台「雷霆881 在晴朗的一天出發」fb專頁將陳志雲爆料製圖出帖後，都引起網民討論，有人話「做假係指定動作吧！自甘墮落」，亦有唔少網民引用陳志雲經典金句：「真的假不了，假的真不了」。
商經局：有同業界溝通，
希望積極提問
Emily問過商經局究竟係咪搵人做媒發問，商經局回覆話局長好重視同社會各界溝通，當日直播有透過唔同方法收集網民意見同問題，除咗留言，亦有喺唔同討論區揀帖文同邱騰華分享，包括有關經濟圈嘅帖文，當日直播開始時已講明，又話當日直播前有同業界溝通，希望佢哋積極參與同提問。
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