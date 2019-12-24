【Emily】邱騰華fb live揾媒問黃色經濟圈?

陳志雲質疑，局長有嘢想講可以自己講，搵人做媒發問就假咗啲，質疑邱騰華係咪覺得市民問題唔夠質素？商台「雷霆881 在晴朗的一天出發」fb專頁將陳志雲爆料製圖出帖後，都引起網民討論，有人話「做假係指定動作吧！自甘墮落」，亦有唔少網民引用陳志雲經典金句：「真的假不了，假的真不了」。

商經局：有同業界溝通，

希望積極提問

Emily問過商經局究竟係咪搵人做媒發問，商經局回覆話局長好重視同社會各界溝通，當日直播有透過唔同方法收集網民意見同問題，除咗留言，亦有喺唔同討論區揀帖文同邱騰華分享，包括有關經濟圈嘅帖文，當日直播開始時已講明，又話當日直播前有同業界溝通，希望佢哋積極參與同提問。