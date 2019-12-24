【Emily】「曱甴喺正面去睇，係咪好有生命力呢？」 警民關係主任一炮而紅

譚汝禧話相信同袍恪守專業，並履行警隊誓辭中「不對他人懷有惡意」，但目前警隊整體情緒係好失望同沮喪。對於屢有警員喺衝突現場叫示威者做「曱甴」，佢話：「曱甴當然你哋可能會諗係好差嘅比喻，但掉番轉頭去睇，曱甴喺正面去睇，係咪好有生命力呢？喺一個好逆境嘅環境裏面都可以生存」，認為市民毋須對一啲稱呼過分演繹或解讀。佢又話警方同事都畀示威者叫做「狗」，如果永遠都無限上綱上線演繹，「『狗』會唔會係話緊我哋同事好忠誠、好服從呢？」

唔少網民批評警方「合理化」用「曱甴」稱呼示威者，有人話如果用警方邏輯去諗，「網民起底都係想關心警察，公開個人資料都係為咗幫警隊宣傳」，認為警方毋須過分演繹。

郭嘉銓：用外號標籤人唔理想

警察公共關係科總警司郭嘉銓噚日喺記招被問到有關言論就話，佢無詳細睇內容，唔知說話嘅前文後理，但用任何外號同詞語標籤其他人都唔理想。佢話呢段時間，警民之間都有唔同情緒，希望大家多一份尊重同禮貌。