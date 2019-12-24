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港聞
2019年12月24日星期二
港聞二
砸飾櫃手法本月5宗 6匪劫金行掠百萬貨 劫案按年升三成 警認或趁警力弱
表行東主：遇劫前後未見警行咇
裕民坊6舖拒遷 政府入稟驅逐
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【明報專訊】（請看附圖）
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砸飾櫃手法本月5宗 6匪劫金行掠百萬貨 劫案按年升三成 警認或趁警力弱
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