特稿：茅盾任教學校舊址 環團倡保旺角唐樓

長春社促做文物影響評估

長春社已就研究結果去信古蹟辦及市建局。發展局稱，山東街53至55號建築不屬於1444幢歷史建築，古蹟辦會就該建築作初步研究，以考慮是否將之納入「須進行評級的新項目名單」。

至於另一幢建築位於太子道西196號，已被評為二級歷史建築。市建局稱，太子道西／園藝街活化項目於2008年9月啟動，局方在項目開展前已委聘保育顧問為樓宇做文物建築評估，目前已完成保育活化工程，就長春社建議將太子道西196號列作法定古蹟，若古諮會及古蹟辦作進一步跟進，市建局會積極溝通。

1930年代創校

平面圖至今幾乎一樣

長春社高級公共事務經理李少文稱，土地查冊顯示，上述山東街唐樓現時由私人持有，1930年代已存在，由4個相連單數街號組成，分別為53、55、57及59號，教育家吳涵真於1934年成立中華兒童學院，1939年有470多名學生，是當時區內唯一學校。1938年，被毛澤東稱為「偉大的人民教育家」的陶行知倡議借用該校建立夜校，亦即中華業餘學校，讓成人持續進修，茅盾曾在該校教文學。李少文說，當時山東街53及55號樓宇平面圖和現時幾乎一樣，57及59號後來被拆卸。山東街53及55號現仍有店舖營業。

另倡茅盾舊居列古蹟

至於太子道西196號的戰前唐樓，李少文稱，茅盾一家曾短暫居住於唐樓4樓；李翻查地政總署地段編號，發現該幢唐樓仍存在，認為該單位記錄了茅盾在港的足迹，應提升至法定古蹟級別，若未獲評級，很可能會被拆卸。

港大建築文物保護課程學部主任李浩然說，現行法例下，市建局毋須為所有重建項目做文物評估，但在現有機制下，古諮會除了要為全港1444幢歷史建築評級，民間亦可就其他具歷史價值的建築向古諮會提出要求評估。李本身亦是市建局董事局成員，他說董事局由不同界別者組成，若重建項目具保育價值，會有委員提出，相信可作出平衡。

明報記者 馬耀森