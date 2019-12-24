資助旅社辦綠色本地遊 每客百元 業界料可吸客 環團憂「踩冧」郊野公園

涉5000萬元公帑 為期半年

有舉辦地質公園團的社企稱，過去半年報團人數大跌逾八成，盼新措施令報團人數回升。不過，有舉辦本地綠色深度遊的環團質疑計劃只為「泵大旅客人數」，憂廉價本地一日遊重現，如2003年SARS一樣，「人多到踩冧郊野公園」（見另稿）。

政府將於明年1月1日起推出為期6個月的綠色生活本地遊鼓勵計劃，持牌旅行社每接待一名本地旅客，會獲100元資助，但須去政府指定的綠色景點，包括地質公園、郊野公園、天然島嶼、環保園及各環保設等；旅行社必須聘請本地領隊、導遊，有交通及食肆安排。計劃下的旅遊活動需遵守環保守則，例如膳食方面不能提供瀕危物種的動植物、避免派發即棄塑膠用品、鼓勵參加者自備水樽和飲用水，以及活動後「自己垃圾，自己帶走」。

指定綠色景點 須守環保守則

商經局長邱騰華昨解釋，新措施是為支援旅遊業，希望本地旅行社、導遊、領隊有更多生意，以此推動政府旅遊藍圖計劃內的綠色旅遊。近年政府興建不少環保設施，盼向大眾推廣低碳綠色生活。

旅議會主席：信旅社會減價

旅議會主席黃進達形容業界現時非常困難，不少入境團暫停，相信很多接待入境團的旅行社都會投入計劃。他說，現時本地團費由百多元至數百元不等，新計劃資助佔團費很大比例，相信業界會調低團費作招徠，惟未能估計下調幅度。

被問到政府向旅行社提供資助，未必會反映在團費上，邱騰華說在商言商，相信旅行社會自行安排。他說政府10月推出的資助計劃，至今已收到逾4萬名旅客人數的申請，反映具一定吸引力。