自薦挑戰所住「白區」 新同盟師奶擊倒劉國勳

每天買餸煮飯、閒時做兼職的林淑菁，隨着3名子女長大，本應輕輕鬆鬆做少奶奶。惟上屆區選前，買餸時經過鄰區建制派議員的辦事處，開始擔心居住的欣盛區議員劉國勳會自動當選，就提着兩袋餸，走到附近新同盟議辦門口，詢問會否有民主派參選。

應徵議員助理 即問報名費競選費

2011年是區會票王的劉國勳於2015年自動當選，林淑菁於是在2016年應徵新同盟議員助理，面試時已直接提出若欣盛區再無人參選她就報名，「我問，報名費多少錢？3000元，我就計了一下。我再問競選經費要多少，一萬多二萬元，我在議辦工作的薪金，應都可以儲到，我只是不想他（劉國勳）自動當選」。

在無其他泛民落此區下，林淑菁今年得上司及家人同意後便報名參選，「要讓區內的人知道，一個師奶都肯出來撐，為什麼無個男人願意出來呢？」

覓舖如報幼園 申請數十間

競選期間工作繁忙，「過去幾個月家中日日食飯盒」，被問到子女會否因無法吃到母親手藝而不快，林淑菁笑說「煮飯不是我強項」，未來考慮聘請鐘點，減輕家務負擔。她說家人相當支持，女兒和丈夫更多次協助派傳單和幫忙監票。

處理行政工作，林亦抱「媽媽心態」。林淑菁當選後積極尋覓議辦地方，她形容屋邨舖位競爭激烈，「好像媽媽為子女找幼稚園般，有單位都先申請，報名不是報數間，是報數十間」。還有不足10天便正式上任，林稱至今仍未找覓得辦事處，預料最快要到2月才可報名申請鄰邨舖位作辦事處，若屆時仍失敗便考慮租用私人商舖。

盼擴「師奶網絡」 藉織帽聯繫街坊

林淑菁打算繼續運用「師奶本色」做地區工作，考慮組成多個小組，擴展師奶網絡，舉辦織冷帽或冷頸巾送給長者等活動，「（冷帽）織熟手了其實不用什麼心神，師奶就可以聚在一起聊天」，藉着談天更能進一步了解區內事務。她說，師奶在議辦很重要，有時公公婆婆走入議辦閒坐，有些姨姨口才了得，能夠與他們「天南地北」聊一轉，幫助維繫區內長者關係；更有些師奶義工懂得做健身操，可帶動長者一同運動。

民主派雖不時批評建制派的「蛇齋餅糉」，但林淑菁身為師奶，深明那種心理因素，「街坊之間那種『我攞咗喇，你攞咗未？』的感覺好緊要，我有你沒有，就好大件事」，故她亦有派月曆，以表心意向居民致謝。

明報記者 鍾妍

（2019區選）