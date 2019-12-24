涉摸女學生私處索相 前賽艇港隊否認非禮

控罪指出，被告馮狄康（24歲）今年1月4日在屯門一間中學內猥褻侵犯女童X。雙方承認事實指出，被告為該校划艇班教練，女童X案發時13歲。

庭上播放X的錄影會面，X稱1月4日划艇班訓練時，部分同學離開健身室，X被要求留下做深蹲訓練，被告一度扶着X的腰部，稱「有手支撐更好」。其間被告隔着X的短褲，以手指三度觸摸其私處，但X看不到被告的手。

事主稱被問有無陰毛

X隨後離開健身室，前往廁所更換長褲時，被告問她「下體有無生陰毛？」、「多唔多？」，說「如果有就影響身形同外貌」；又問「如果著泳衣會唔會睇到你下體」。

X從廁所離開時，被告索取電話號碼，又問「可唔可以影下體畀我睇」、「影少少都唔得」、「我影畀你，可以」，X感驚慌，事後向朋友哭訴，翌日向班主任投訴。

X透過視像系統接受辯方盤問時承認，案發前X與被告關係良好，X曾教被告彈夏威夷小結他，被告、X及划艇班同學亦有WhatsApp群組。事發翌日X向班主任投訴，班主任要求她書寫紀錄，當中提到「碰到一兩次」，辯方追問X，被告觸碰其下體一次、兩次或三次，X說「不肯定」。

認被告身體接觸前曾問

X同意過往一年半的深蹲訓練中，被告曾使用筆、電子哨及手觸碰其腰部或背部，至於案發當日被告曾否使用該等物品觸碰X，X說「唔知用筆先定用手托住」；但X同意，被告用手觸碰X前，曾詢問X的意願，X說「OK」。審訊今續。

【案件編號：FLCC4032/19】