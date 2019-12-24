懲教AR試身鏡 職訓助更生

「魔鏡魔鏡，哪件衣服最靚？」記者站在AR試身鏡前，向身旁的阿淇討教襯衫技巧。阿淇輸入顧客的身高體重資料後，再點選想推介的衣服配搭，客人毋須排隊試衫，「照鏡」便見試穿效果。看阿淇一面自信，但原來她初時上課感「好緊張」：怕久在囚室的自己對科技無法上手。

可學衣櫥設計及管貨倉 與外界接軌

除了AR試身鏡，教室內另有乾坤。平板電腦顯示虛擬衣架及衣物，阿淇可更改衣服擺位，學習衣櫥設計，具「實戰」經驗令她自信大增，「出去也不會比人輸蝕」。課程提供其餘教學設備如智能首飾盤、360度全景虛擬貨倉管理系統，也是業界現正應該作培訓員工的科技。

懲教署監督（職業訓練）勞俊雄表示，署方有定期與培訓機構商討加入科技教學元素，希望吸引學員興趣、令他們所學知識與行頭「接軌」。勞俊雄說，引入科技的另一好處是方便行政保安，「如將實物（衣服）帶入懲教所教學，要經檢查、盤點、課後要將用品鎖入工具箱，過程複雜」，如今用科技即可解決，故署方正研究引入更多教學科學。

懲教署稱，「虛擬實境窗櫥設計及零售管理課程」為本年度新開課程，課程由職業訓練局提供，總訓練時數為135小時，首次在羅湖懲教所舉辦。

赤柱監獄開VR焊接課程

另外，赤柱監獄今年亦首設「虛擬實境焊接」課程，共招收12人，予在囚者透過科技學習與外界相若的焊接技術。

明報記者 高卓怡