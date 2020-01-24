不能上網探究IES 成最大難關

生活少英文 閱報聽電台

英文亦是阿芬的軟肋。「院所內的生活很少用英文 ，大家也是用中文溝通。所以我和英文老師全程用英文，自己看英文報章，聽英文電台。」

首兩次應考 皆挑戰新科

勵敬懲教所的文憑試班中文科老師、助理教育主任黃建華形容，阿芬十分「冒險」，首年已挑戰從未讀過的經濟，次年更多加一科旅遊與款待，當時勵敬懲教所沒有旅遊與款待的教師，特意從別的懲教所「借」來。一般中學生有3年時間準備文憑試，阿芬首次應考有7個月準備，第二次準備了10個月，黃建華為在短時間訓練所員應考中文科4份卷，設計練習時會在閱讀理解（卷一）抽出好的寫作技巧（卷二）來教導，盼可一石二鳥。

職員體諒關心 最大動力

應考期間，阿芬因壓力而消瘦，家人勸她不要再讀，只盼她「開心一點，坐埋剩下的時間」，老師和院所裏的人也擔憂。阿芬說：「外面很多人都想你讀書，但這裏他們很體諒，是關心你個人，多於你讀了幾多書，這個是我最大的推動力。」黃建華亦說：「如果只有7個月你都搵位打沉佢（學生），真的不用考了。」

談及阿芬今天離開，黃建華不禁哭起來，說大家一起奮鬥兩三年，十分不捨，卻很想她快快離開。按照規例，院所職員在所員離開後不能主動接觸他們，她盼阿芬會寄信回來，「但不要讓我再在工作上遇到你！」