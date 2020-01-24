獄中三考DSE 少女大學夢成真 盼褪「監躉」烙印 今獲自由最想抱雙親

剪了一頭短髮的阿芬，說話爽直開朗。年幼時父母離異，她由爸爸照顧，長時間沒與母親聯絡。讀書壓力加上父母不理會，她覺得做任何事都沒人支持和認同。中三時認識的損友告訴她，就算你努力讀書也讀不到大學，不如趁年輕玩。於是她跟隨損友流連網吧、吸毒甚至販毒，結果被捕。

交損友涉毒被捕 聞母欲自殺決心改過

阿芬形容被捕後仍不知發生什麼事，「點算？可否和警察說我不知道發生什麼事不關我事，令自己不用坐牢？」判刑後才意識做錯了，「媽媽坦白和我（在信上）說，那時候是我上庭，被判多少年的那日，我媽媽說，她有一刻想開窗跳樓死，因為她覺得自己無好好陪我，才令我走上這條路」。阿芬如雷轟頂，十分後悔。「我每次看到這封信，我也會和自己說，我不可以再犯事，我不可以再有下一次。我這一刻就要變好，我不想因為我一個過失，就讓媽媽這麼內疚。」

藉書信重新了解家人 發憤盼改父母想法

進勵敬懲教所後，家人來探阿芬，「第一日探訪，我只懂哭，當時給不到反應，第二三次，只能和家人說我過得不錯，仍是未能和家人溝通，為什麼會發生這些事情。大家都覺得很難面對要被判數年的事實」。面對面難開口，雙方用書信重新了解對方。

話雖如此，阿芬仍覺得父母每次探她都表現失落，「好似覺得，唉，你出來之後，你只要乖乖的就可以了。那時候覺得，他們對於我出來後是沒有什麼希望」。她於是決定考文憑試，「我不想家人覺得我出來之後也是一個監躉。我希望他們覺得我有改變，希望他們覺得女兒出來後是一個中六程度的學生，希望他們知道女兒想讀DSE會雙眼發光」。

經過多番努力，她考了3次DSE，首次考4科必修加一科經濟，5科16分，第二次多讀一科旅遊與款待，獲6科21分；第三年再考過去兩次僅考獲二級的英文，仍不合格，終考IELTS獲6分，合併成績後報聯招，終獲大學取錄。聯招成績發放當天，「我反覆問了老師姑娘10次，我真的入到大學？我在外都沒想過自己能讀大學！」她連忙與身邊人分享，其他所員更打趣不再叫她名字，叫她「大學生」。

欲當社工 過來人身分助迷失青年

有所員認為大家都有案底，讀書是浪費時間，阿芬道：「一開始我自己也會這樣想，但有姑娘和我解釋，不是所有行業也做不到。」阿芬盼做社工，「平常有部分社工，未必很明白迷失的青年，因為他們未經歷過。我想做一個如同行者的社工，可和他們說，我都試過迷失，盼可教年輕人如何變好，如何走正路」。

明報記者 黃心悅