涉28次更衣室偷拍裸男 男教師：部分人屬自願

被告黃志偉（40歲）案發時在灣仔區一所男校任教，現已離職。他否認28項作出有違公德的行為罪，但承認一項阻差辦公罪。控方指出，被告犯案橫跨18個月，分別在九龍公園游泳池更衣室及一間健身室男更衣室中28次偷拍，涉及逾千張裸男照片及影片。

警上門搜查 電腦藏冷氣槽

控方開案陳辭稱，警方前年11月發現有人在Tumblr網站發布大量裸男偷拍照，並循發布人的電郵向Google查詢，獲得其IP地址後追查得被告住址。警方獲得手令後，去年1月31日清晨上門搜查，被告拒絕開門，駐守樓下的警員觀察到被告從單位內將一個背包放置窗外冷氣槽，警方破門入屋後取回背包，發現內有6部手提電腦及手機。經鑑證後，警方確認被告的手機內藏231段祼男影片及787張裸男照片。被告警誡下招認在泳池及健身室內偷拍裸男影片，而相關裸照則為影片截圖。被告辯稱，部分在泳池更衣室的入鏡男子被拍時知情。

稱點頭微笑互認同志

對於如何辨別被拍者是否知情，被告稱他們會互相點頭、微笑等，以肢體動作告知對方同性戀者身分，拍照前亦會經他們口頭同意。被告又說，有些被拍裸男覺得不望鏡頭拍照更「刺激」，被告事後亦會將他拍下的影片發還被拍者，甚至指部分被拍者會反拍被告。案件今續。

【案件編號： DCCC1101/18】