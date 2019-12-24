裕民坊6舖拒遷 政府入稟驅逐

【明報專訊】觀塘重建計劃發展多年，地政總署今年5月根據《收回土地條例》，宣布收回康寧道、裕民坊和觀塘道的土地，惟至今仍有商戶未遷出。律政司上周五入稟高等法院控告相關商戶，稱政府遭受損失及損害，要求收回相關物業和土地的空置管有權。有商戶表示，市建局的賠償方案「相當縮數」，與心目中的理想金額相差約100萬元。
原告為律政司長；被告分別為鄭富恒、羅榕帶經營福申洁淨公司、許美和經營安記皮具、董利平、高良濱和林遠志。
入稟狀指出，地政總署5月17日根據《收回土地條例》收回觀塘的土地，以供市建局實施第二期觀塘市中心的主地盤發展計劃，相關土地已於8月17日復歸香港政府，惟被告至今沒有、或拒絕將相關物業的空置權交予政府或市建局，並繼續非法管有、逗留及佔用該物業及其所在土地，政府因而遭受損失及損害。
店東：賠償額距理想百萬元
和弟弟許美和一起經營「安記皮具」的59歲許美志接受本報查詢時稱，兩兄弟從父母手上繼承店舖，至今營業52年，弟弟現為舖位「持有人」，昨晚正為入稟一事尋求法律意見。他說，市建局的賠償方案「相當縮數」，25平方米舖位獲賠約420萬元，比兩兄弟心中的理想金額相差約100萬元，因此拒絕將舖位交予政府，並指若巿建局維持原本的賠償額，不排除會與政府打官司。