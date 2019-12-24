裕民坊6舖拒遷 政府入稟驅逐

原告為律政司長；被告分別為鄭富恒、羅榕帶經營福申洁淨公司、許美和經營安記皮具、董利平、高良濱和林遠志。

入稟狀指出，地政總署5月17日根據《收回土地條例》收回觀塘的土地，以供市建局實施第二期觀塘市中心的主地盤發展計劃，相關土地已於8月17日復歸香港政府，惟被告至今沒有、或拒絕將相關物業的空置權交予政府或市建局，並繼續非法管有、逗留及佔用該物業及其所在土地，政府因而遭受損失及損害。

店東：賠償額距理想百萬元

和弟弟許美和一起經營「安記皮具」的59歲許美志接受本報查詢時稱，兩兄弟從父母手上繼承店舖，至今營業52年，弟弟現為舖位「持有人」，昨晚正為入稟一事尋求法律意見。他說，市建局的賠償方案「相當縮數」，25平方米舖位獲賠約420萬元，比兩兄弟心中的理想金額相差約100萬元，因此拒絕將舖位交予政府，並指若巿建局維持原本的賠償額，不排除會與政府打官司。

【案件編號：HCA2353-58/19】