表行東主：遇劫前後未見警行咇

業界：函一哥促加強巡邏 未有回音

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌說，過去兩個月一直與警方聯絡，亦透過立法會議員去信警務處長，要求加強巡邏，惟未收到直接回應。他說警方過往會主動聯絡業界討論保安事宜，「呢排就變咗我哋主動聯絡佢」。該商會已呼籲業界重新檢視店內防盜設備，加強玻璃及震動感應器等規格，並提醒減少櫥窗陳列品，或將貴重貨物分開擺放。

警：需人手應對示威 不放下日常警務

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨稱，今年首11個月有170宗行劫案，較去年同期133宗上升27.8%，即幾乎隔日一宗。警察公共關係科總警司郭嘉銓說，近月花費大量警力應付示威暴力事件，不排除有匪徒「趁火打劫」，並承認為調配足夠人手應對示威，「難免需要再調校日常警政安排」。他續稱不會將日常警務工作放低，又叫市民放心，警方將會靈活、適當調派警力作應變。