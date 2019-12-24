砸飾櫃手法本月5宗 6匪劫金行掠百萬貨 劫案按年升三成 警認或趁警力弱

林卓廷：滅罪需警民合作 先要解決政治問題

民主黨立法會議員林卓廷認為，過往警員「行咇」是與市民協力阻止罪案發生，「現在警員撲低一個人，反而會畀人鬧，執法有一定難度」，而要杜絕罪案，長遠必須先解決政治問題，紓緩警民緊張關係。他說「行咇」是警察職責，有一定阻嚇作用。

犯案一分鐘 遺衣物刀槌

案發昨午12時許，警方接獲多人報案稱，6名匪徒持鐵槌闖入上海街353號利興金行，擊碎櫥窗玻璃，掠走一批金飾後逃逸。警方到場拉起封鎖線調查，相信6名匪中有南亞裔人，闖入金行後以刀指嚇店內兩名負責人，呼喝「唔好郁」，行劫過程約1分鐘，匪徒掠走約值100萬元金飾，往尖沙嘴方向逃去。

事後金行櫥窗及飾櫃玻璃碎散落一地，原用作放置金飾的多個托盤跌在地上，地面留有一個鐵槌及一個旅行袋，內藏一把刀及衣物。兩名金行負責人事後在場協助調查，鑑證科人員則到場套取指模蒐證，探員亦到附近店舖翻查閉路電視追緝賊蹤。

有網上片段顯示，6名匪徒均蒙面、身穿黑衣或深色衫褲，其中一人持刀，犯案後沿上海街右轉窩打老道往果欄方向逃去。警員隨後沿窩打老道一帶搜索，於距離金行300米外的東莞街近駿發花園後巷一手推車旁，發現一個疑是匪徒遺下的口罩，其後有警犬到場協助搜尋匪徒逃走路線。案件交油尖警區重案組第3隊接手，暫無人被捕。

另一宗：男子提款後遭扑頭劫20萬

警方昨午在記者會稱，今年1至11月共發生170宗行劫案，較去年同期上升27.8%（見表）。翻查資料，本月已發生5宗涉及鐵槌砸玻璃的金行及表行劫案，最近一宗發生於前晚近7時，3匪闖入銅鑼灣地帶商場內一間表行，以鐵槌破壞櫥窗，掠走最少12隻手表，約值60萬元，劫匪逃走時一度舉起類似手槍指嚇店員。

另外，昨早10時許，剛到銀行提款的23歲鄧姓男子，行經油麻地文明里與彌敦道交界時，遭兩名男子從後以硬物打頭，搶去內藏約20萬元現金的手提袋，往廟街方向逃逸。

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