【Emily】旅發局大抽獎 頭獎4套CX機票 除夕傍晚登入網頁 填資料可參加

旅發局總幹事程鼎一（Dane）話，基於公眾安全評估全面放煙花唔適合，決定藉住呢個契機，換個形式舉辦全民都可以參與嘅抽獎。只要係身處香港嘅香港市民或者旅客，除夕傍晚6點到夜晚11點半期間，去「香港除夕倒數大抽獎」網頁，填寫簡單個人資料，就有資格參加。

配對卡牌遊戲可贏百元超市劵

抽獎分兩部分，第一個係即玩即贏抽獎遊戲，只要玩一個簡單嘅配對卡牌遊戲，就有機會即時贏取100元超市現金劵，名額2萬個；第二部分係壓軸大抽獎，只要你喺網站登記，就會即時獲得抽獎號碼。頭獎得主會喺ViuTV倒數節目公布，其他獎品得主就會喺網站公布。

Dane透露，頭獎名額有10個，得獎者每人可獲4套國泰航空來回機票，兩套係由香港出發去任何地方嘅來回經濟艙機票，另外兩套就畀得獎者送畀外地親友，喺外地出發嚟香港嘅來回機票。二獎名額有30個，係iPhone 11 Pro Max 256GB 一部。其他獎品包括海洋公園或迪士尼雙人入場門票同酒店住宿一晚連早餐套票、酒店雙人住宿一晚連早餐套票或酒店雙人spa服務套票，名額共500個。

獎品咁吸引會唔會搞到網絡大擠塞？Dane話旅發局會盡力解決技術問題，會有多個伺服器應付流量。