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溫差壓力發電暫限替代電池 多國研大規模使用

【明報專訊】納米及先進材料研發院（NAMI）研究發展總監李基凡博士（圖）表示，「熱電效應」（溫差發電）1821年由愛沙尼亞裔物理學家Thomas Johann Seebeck發現。當某些物料（主要是半導體或金屬）的兩面出現一定程度溫差，內部會產生微弱電流，溫差愈大電流亦愈大。美國MATRIX Industries近兩年的智能手表PowerWatch系列，就是利用體溫和氣溫的溫差來充電。

至於「壓電效應」（壓力發電），則是法國物理學家Paul-Jacques Curie和Pierre Curie兄弟於1880年發現。某些晶體材料在連續的擠壓及釋放狀態時會變形，並產生微弱電流。「壓電效應」現時主要應用於打火機和氣體爐具的點火裝置。YouTube亦可看到不少外國DIY高手使用壓電材料自製閃燈運動鞋。

昔只用於硬物料

研出軟物料成突破

兩種效應的最大亮點，是可將一些本來白白浪費掉的能源轉化成電力。李基凡指出，以往業者發現可產生該兩種效應的多是金屬、半導體、陶瓷等單一硬性物料，不太適合用於衣服、鞋履和穿戴式電子裝置等。NAMI的突破是研發出可產生兩種效應的軟性複合材料，而且它們也算纖薄，生產成本亦不高。NAMI已就這兩種材料取得專利。

日韓壓電材料鋪路

發電小不耐用

據悉，日本、以色列、韓國等至少幾年前已開始研究使用這兩種效應產生較大電力，例如在街道鋪設壓電物料、研究海洋深層與表層的溫差發電。但有關技術暫時不太成熟，大多處於研究或早期試用階段。例如東京五色櫻橋鋪設的壓電材料，所產電力只夠供應其燈光所需的小部分；韓國亦曾試驗在公路鋪設壓電材料，但物料短時間即損壞。

現時兩種效應的主流和實際應用，主要限於作為乾電池級別的替代電源，大規模發電技術還未成熟。李基凡亦承認，NAMI的專利壓電材料，需在一隻腳板大小的面積施加10公斤或以上壓力才可產生少許電力。這樣的效能，相信還未足以製成一面打字、一面充電的無線鍵盤或無電池遙控器。

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