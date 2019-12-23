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衣履變身尿袋 溫差踏步可叉電 港研新物料 產品最快明年推

【明報專訊】物聯網應用日漸普及，間接為用戶帶來一大煩惱──不是電費問題，而是有關裝置常要充電，使用不便。有港商與納米及先進材料研發院（NAMI）合作，使用後者研發出來的嶄新材料，透過溫差發電和壓力發電來解決問題，預料有一兩項產品可望於明年推出市場。

明報記者 薛偉傑

礦洞環境啟發 儲電緊急照明

一年多前成立的Nano Energy Limited，項目總監林啟令表示，3個股東和創辦人中既有電子業背景的，也有礦業背景的。會想到以「熱電效應」（Thermoelectric Effect，即以溫差發電）研發新產品，是因股東聯想到礦工工作環境：若在礦洞中電池耗盡，不但攝像頭等裝置，甚或頭盔或工衣上的電筒也用不到。由於地下礦洞通常較冷，與人體溫差較大，若能在工衣加入「熱電效應」發電裝置，礦工至少不用擔心電池問題。

另一方面，Nano得悉納米及先進材料研發院（NAMI）研發出一種新的軟性物料，只要兩面溫差達3度或以上，就會產生電力，便與NAMI合作，計劃將技術應用於衣服和玩具，還申請到「創新及科技基金」資助。

其中，第一個應用打算是在礦工工衣加上一個小型「熱感充電寶」，儲電量約1000至2000mAh，至少可用於緊急照明等用途，預料可明年內推出。而玩具的應用則稍遲一點。

鞋閃燈驅動GPS 保夜間安全

Nano亦了解到，NAMI在「壓電效應」（壓力發電）（Piezoelectric Effect）上也做了不少研發，研究出一種可產生「壓電效應」的軟性材料，只要在一隻腳板大小的面積施加10公斤或以上壓力，就可產生少許電力，足以令LED發光等，兩公司便計劃將技術應用於鞋墊及鞋底。例如若能一面跑步一面有閃燈，便可提高夜間跑步安全；又或可將電力儲在軟性電池，用於鞋底的GPS裝置，讓家人得知穿鞋者位置，甚至記錄穿鞋者有否八字腳等問題的步姿數據。

正與內地鞋廠洽商

Nano亦計劃向運動鞋廠、矯形鞋廠及鞋墊廠提供這種方案和所需物料，由它們推出終端產品。若順利的話，終端產品亦可望明年內推出市場。現時公司已和一間矯形鞋廠兼鞋墊廠開始商討合作，後者在內地約有800間分店。

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