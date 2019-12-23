中環街市2樓通道翻新 明改道

增設廁所參考日本標準 研引入智慧裝置

韋志成表示，翻新後的行人通道將增設公眾洗手間，日後與新通道同樣24小時開放，屆時位於德輔道中、目前的街市公廁將關閉，以展開中環街市第二階段的復修工程。他稱，現時該公廁屬1990年代設計，在原來空間的建築限制下，不能增加額外衛生設備，亦難全面更換現代化抽風系統和排氣管道，冀藉全面翻新街市的契機，一併革新洗手間設計，以配合活化後中環街市成為新地標的目標。

他說，設計新洗手間佈局和衛生設備時，除依據本港規劃標準外，亦參考日本等海外經驗，以改善服務水平，包括將增加街市大樓內各層男女洗手間的廁格總數，較本港標準再增加約三成，而考慮到女士輪候時間一般較男士長，將增加女洗手間廁格數目，男女廁格比例會由本港標準的1比2提升到約1比3；亦會借鏡日本經驗，嘗試採納新的抽氣系統設計，並會應用具自動除污功能的建築物料鋪設洗手間地面，以改善衛生水平。

韋志成續說，正研究在新洗手間引入智慧裝置，包括為每個廁格安裝門鎖感應器，並在洗手間入口裝設資訊顯示屏，顯示使用中的廁格數目等，有關資訊會傳送到中央系統，以便物管人員按各洗手間使用率，調整清潔頻率，以維持洗手間良好運作。