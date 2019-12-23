港聞

港聞二

下一篇 上一篇

中環街市2樓通道翻新 明改道

【明報專訊】被評為三級歷史建築的中環街市，2017年起交予市建局做保育及活化工程。市建局行政總監韋志成昨在網誌表示，中環街市位於2樓、連接半山行人扶手電梯及恒生銀行總行的24小時行人通道，明日起暫時停用，以展開復修工程，預計工程需時7至8個月，明年第三季完成，其間市建局將預備新的臨時通道。韋志成稱，翻新後的行人通道將增設公眾洗手間，會盡量達到日本洗手間的標準。

增設廁所參考日本標準 研引入智慧裝置

韋志成表示，翻新後的行人通道將增設公眾洗手間，日後與新通道同樣24小時開放，屆時位於德輔道中、目前的街市公廁將關閉，以展開中環街市第二階段的復修工程。他稱，現時該公廁屬1990年代設計，在原來空間的建築限制下，不能增加額外衛生設備，亦難全面更換現代化抽風系統和排氣管道，冀藉全面翻新街市的契機，一併革新洗手間設計，以配合活化後中環街市成為新地標的目標。

他說，設計新洗手間佈局和衛生設備時，除依據本港規劃標準外，亦參考日本等海外經驗，以改善服務水平，包括將增加街市大樓內各層男女洗手間的廁格總數，較本港標準再增加約三成，而考慮到女士輪候時間一般較男士長，將增加女洗手間廁格數目，男女廁格比例會由本港標準的1比2提升到約1比3；亦會借鏡日本經驗，嘗試採納新的抽氣系統設計，並會應用具自動除污功能的建築物料鋪設洗手間地面，以改善衛生水平。

韋志成續說，正研究在新洗手間引入智慧裝置，包括為每個廁格安裝門鎖感應器，並在洗手間入口裝設資訊顯示屏，顯示使用中的廁格數目等，有關資訊會傳送到中央系統，以便物管人員按各洗手間使用率，調整清潔頻率，以維持洗手間良好運作。

相關字詞﹕二樓行人通道 中環街市 洗手間 市建局

上 / 下一篇新聞

求司法互助變駁火 陸委重提陳同佳未受制裁 台質疑變犯罪天堂 港斥消費法治
求司法互助變駁火 陸委重提陳同佳未受制裁 台質疑變犯罪天堂 港斥消費法治
蔡子強：能否解決受限兩岸關係
蔡子強：能否解決受限兩岸關係
聲援維族集會丟國旗爆衝突 警擎槍
聲援維族集會丟國旗爆衝突 警擎槍
警招標購2700防彈盔 未回應是否關反修例
警招標購2700防彈盔 未回應是否關反修例
聖誕牧函 湯漢再促成立獨立調查委會
聖誕牧函 湯漢再促成立獨立調查委會
羅致光：內會停擺 延長產假或流產 正副主席仍未選出 泛民：法案流產責在政府
羅致光：內會停擺 延長產假或流產 正副主席仍未選出 泛民：法案流產責在政府
和你Build 聖誕樹 街坊願手足平安
和你Build 聖誕樹 街坊願手足平安
平安夜遊行取消 發起人：警促改路線 難保安全
平安夜遊行取消 發起人：警促改路線 難保安全
林鄭被起底籲大眾警惕 稱憂寒蟬效應
林鄭被起底籲大眾警惕 稱憂寒蟬效應
破欠基金3000宗申請 建造業佔三分一
破欠基金3000宗申請 建造業佔三分一
冬至市道淡 魚販生意減
冬至市道淡 魚販生意減
兼職侍應盜信用卡 7人中招涉款24萬 報失卡換真卡 連環偷龍轉鳳
兼職侍應盜信用卡 7人中招涉款24萬 報失卡換真卡 連環偷龍轉鳳
專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會
專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會
警察臨門 敲醒平行時空中產 公民黨黃文萱拉「城主」下馬
警察臨門 敲醒平行時空中產 公民黨黃文萱拉「城主」下馬
運署降入標門檻 縮船規模減班次 擬競投「水的」者訂全程45元
運署降入標門檻 縮船規模減班次 擬競投「水的」者訂全程45元
3賊仿製槍劫表行 掠值60萬12名表
3賊仿製槍劫表行 掠值60萬12名表
東涌生態海岸線 設台階鼓勵親水
東涌生態海岸線 設台階鼓勵親水
行山漢墮40米崖奇蹟清醒
行山漢墮40米崖奇蹟清醒
衣履變身尿袋 溫差踏步可叉電 港研新物料 產品最快明年推
衣履變身尿袋 溫差踏步可叉電 港研新物料 產品最快明年推
溫差壓力發電暫限替代電池 多國研大規模使用
溫差壓力發電暫限替代電池 多國研大規模使用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】旅發局大抽獎 頭獎4套CX機票 除夕傍晚登入網頁 填資料可參加
【Emily】旅發局大抽獎 頭獎4套CX機票 除夕傍晚登入網頁 填資料可參加
【Emily】補選嘥錢？ 周庭：DQ先嘥公帑
【Emily】補選嘥錢？ 周庭：DQ先嘥公帑
【Emily】灣仔海濱長廊 霓虹燈為聖誕加熱
【Emily】灣仔海濱長廊 霓虹燈為聖誕加熱
【Emily】諾獎風向標 盧煜明再獲科學獎
【Emily】諾獎風向標 盧煜明再獲科學獎
【Emily】追問點處理公務員參加暴動、暴力示威、貶低一國兩制 周浩鼎驚訝政府處理咁少公僕
【Emily】追問點處理公務員參加暴動、暴力示威、貶低一國兩制 周浩鼎驚訝政府處理咁少公僕