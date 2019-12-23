行山漢墮40米崖奇蹟清醒

慶幸背部着水面 不影響日後行山

事發昨早近11時半，警方接報一名男子於西貢木棉洞一40米高懸崖墮下，在場者將他救起，男子仍然清醒。消防、飛行服務隊及救護人員趕赴現場搜救，男子終由直升機吊起送往東區醫院治理。

於醫院等候X光檢查時的鄺先生表示，昨晨與7名朋友於白腊灣起步，計劃步行至萬宜水庫，預計行程3至4小時。眾人步行約1小時後到達木棉洞，鄺先到洞底拍照，其後再沿石級走回洞頂，其間失去平衡，由洞頂直墮40米懸崖下淺水區。他慶幸當時背部先着水面，故後背疼痛及有些許擦損，頭部未有受傷。鄺先生說有約30年行山經驗，每月行山一兩次，過往亦曾到訪木棉洞。他說，木棉洞為行山熱點，相信不算危險，「不過自己不小心囉」。 他不會被事件影響日後行山心理，又稱已告知家人事件。

行山專家鍾建民指出，木棉洞為天然海蝕洞，風景優美，不少行山者特意到訪。但他說，木棉洞一帶多為斜路、峭壁，天然環境下的石頭未必穩固，經海浪拍打變得濕滑，容易跣腳，「有好多無想過的危機」。西貢果洲一帶有不少天然洞穴，他提醒行山者到訪時穿上合適裝備，如行山鞋、頭燈等，並多加留意天氣及周遭環境，慎防意外。