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東涌生態海岸線 設台階鼓勵親水

【明報專訊】東涌新市鎮擴展計劃的填海工程前年底動工，預計在2023年完成。工程將引入本港首條「生態海岸線」，即在海堤建造加入模仿自然潮間帶設計元素，以切合海洋生物棲息。土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處長方學誠稱，生態海岸線全長3.8公里，由紅樹林、岩石及直立式生態海岸組成，署方正與大學及顧問公司研究合適種植的紅樹幼苗。而為推廣「親水文化」，海岸將設觀景台及步行梯級，市民可走近海邊。

長3.8公里 兩觀景台3 處梯級

東涌東填海區佔地約130公頃，並建造長約5公里海堤，海堤總造價逾6億元，其中生態海岸線佔3.8公里，佔成本約6000萬，佔整體成本約一成。與傳統海堤相比，生態海岸加裝紅樹林及泥灘、生態磚等生態設施，需額外3個月施工期。

建紅樹林泥灘生態磚 小蠔灣成試點

可持續大嶼辦事處長方學誠說，設計團隊向澳洲悉尼取經，並因應東涌一帶水體鹹淡度、海浪冲擊及陽光等因素。紅樹林海岸線選址大蠔灣出水口附近水域，海水鹹度較低、海浪不高；而較大浪位置則會建造岩石或直立式海堤，並加設生態方塊、牡蠣養殖籃等「生態海堤」組件（見圖），初步計劃將設兩個觀景台及3處步行梯級，方便市民「親水」。

方學誠說，為挑適合適種植的紅樹種類，署方在小蠔灣設置「試驗場」，本月起試種本港原生樹苗；署方亦另正與港大展開兩年合作研究，在西貢、屯門、龍鼓灘和馬料水海堤測試「生態海堤」組件成效，目前反應理想，在馬料水生態海堤發現的生物品種數目，較附近的人造海堤多1.5 倍。

生態教育中心：應更多海堤設生態組件

參與研究的香港大學生物科學學院教授梁美儀稱，從保育角度「不填海最理想」，但若無可避免，則應盡量減低海洋生態破壞，「用生態海堤促進生物多樣性大勢所趨」。不過，他說在海邊種植紅樹林難度高，因要找出合適其生長的水體鹹淡度，必要時或要引入淡水灌溉。

生態教育及資源中心總監程詩灝說，政府應在更多現有海堤引入生態組件，如銅鑼灣避風塘，又強調要同時提高市民及遊客保育觀念，「否則有人落水時污染海水、破壞生態，會得不償失」，又建議仿效外地招聘退休長者做導賞教育。

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