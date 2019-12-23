運署降入標門檻 縮船規模減班次 擬競投「水的」者訂全程45元

運輸署去年8月就推出水上的士及復辦紅磡至中環航線邀請業界提交意向書，當中列出兩條航線部分要求，至本月中署方推出標書正式招標。對比去年意向書和本月標書，運輸署降低兩條航線門檻，例如船的規模，意向書要求每艘船載客量最少150人，標書降低至最少100人。班次方面，水上的士原本要每45分鐘一班船，周一至六每日最少22班船，假日最少19班船，標書大幅降低要求至每日只需提供3班船。

至於票務，運輸署原本要求水上的士要有日票、半日票和月票等，最新標書只要求提供無限次乘搭的日票。

航程維持110分鐘

競投公司憂難達

不過，標書要求的航行時間維持不變，水上的士要在110分鐘內完成行程，紅磡至中環渡輪則要在20分鐘內到達。

珊瑚海船務董事長鄭靜華表示有意競投新航線，但稱計及在每個碼頭泊岸15分鐘，預計要毫無阻礙下才可在110分鐘內完成一轉水上的士航程，但水上的士途徑的5個碼頭全為公眾碼頭，水上的士沒有優先權泊岸，擔心若有多艘船排隊泊岸，水上的士難在110分鐘內完成航程。

一站9元 主攻東南亞客

鄭靜華說，若中標計劃每站收費9元，乘搭全部5個碼頭的行程收費45元，會主力吸引東南亞遊客。她估計，兩條航線中只有水上的士有盈利，料每日有2000名遊客途經各個碼頭，當中部分遊客會搭船遊覽，「每日坐滿六七班船無問題」。至於紅磡至中環航線，她說預計票價為9元，公司亦計劃活化碼頭，以租金及船身廣告收入補貼渡輪服務，但預期該航線每日客量不足1000人，難有盈利。

姚思榮倡可優先用碼頭

旅遊界立法會議員姚思榮認為，雖然紅磡至中環航線屬「豬頭骨」，但水上的士主要針對遊客，相信有盈利空間。不過適逢反修例風波令旅客減少，運輸署議價能力降低，降低門檻有助吸引更多營辦商投標。

姚思榮又建議，由於水上的士要有固定的班次，以方便旅客乘搭，政府可安排水上的士優先使用碼頭上落客。