港聞

港聞二

下一篇 上一篇

警察臨門 敲醒平行時空中產 公民黨黃文萱拉「城主」下馬

【明報專訊】區議會選舉中，全港十大屋苑均由民主派勝選，沙田第一城是其中一區。從小住在當區的公民黨黃文萱擊敗「城主」、三屆區議員新民黨黃嘉榮。黃文萱形容，區內本來有點「平行時空」，但自防暴警察11月初「入城」，中產選民親歷警暴，震撼無比：「原來，政治找到了家門樓下。」

防暴警入第一城 與父母中椒

沙田不時是反修例衝突爆發點，但衝突集中新城市廣場一帶，第一城遠離「戰火」，直至科大學生周梓樂上月初逝世後，防暴警隨示威者進入沙田第一城，黃文萱與父母先後被噴胡椒。她說本身已相當「黃」的母親當時也高呼「無想過警察真的會這樣」，在區內親歷「警暴」，街坊驚訝得很，她相信母親的震撼，亦反映中產選民的想法。

反修例風暴爆發，素人為免建制派自動當選，紛紛報名，黃文萱則是去年11月已萌生參選想法，當時立會通過一地兩檢等爭議法案，民主派於補選連輸兩場，士氣陷低潮。過往她已覺得「（讓建制派）自動當選好戇居」，有人問她出選意向，「我常說要改變、認為制度不好，但若機會在面前，你拒絕了，是否對得起自己？」

黃嘉榮上屆自動當選，而2011年曾有競爭，時為公民黨成員的湯家驊嘗試攻城，黃文萱投了他一票，心底卻認為對方空降只為「超區」入場券，落區次數寥寥可數，「就算是忠實的泛民支持者，都不會接受」。看到湯家驊當年票數（黃嘉榮獲3060票，湯獲1582票），黃文萱知道純打政治議題並不可行。

湯家驊2011大敗 純打政治不可行

落區之初，黃文萱多談民生，5月中才開始談修訂《逃犯條例》。但她認為政治議題在社區不一定是「票房毒藥」，反覺正因曾主動談修例，才聚集了一群支持她的街坊。

2016新界東補選，公民黨楊岳橋及時任本民前發言人梁天琦在當區共獲逾3000票，那是黃文萱給自己的目標，「但過了6月，所有計算都是徒然，無人知明天會發生什麼事」。黃文萱最終得5122票，她說任重道遠。

高票當選，黃相信與居民求變的心有關，而政治與日常生活亦相關。早前第一城鬧得熱烘烘、討論安裝人臉辨識系統一事，黃文萱認為暴露了對手問題，像選民關注私隱、擔心沒保安協助，「他沒有意識去探討，是否他根本不從居民態度去看？」黃期望上任後辦事處成居民聚腳地；至於未來從政路向，她則沒多思考，「世界會叫你上落，到時你便會知道」。

明報記者 邱榕瀅

（區會新人．政黨篇）

相關字詞﹕修例風波 一地兩檢 十大屋苑 反修例風波 示威者 民主派 區議會選舉 逃犯條例

上 / 下一篇新聞

求司法互助變駁火 陸委重提陳同佳未受制裁 台質疑變犯罪天堂 港斥消費法治
求司法互助變駁火 陸委重提陳同佳未受制裁 台質疑變犯罪天堂 港斥消費法治
蔡子強：能否解決受限兩岸關係
蔡子強：能否解決受限兩岸關係
聲援維族集會丟國旗爆衝突 警擎槍
聲援維族集會丟國旗爆衝突 警擎槍
警招標購2700防彈盔 未回應是否關反修例
警招標購2700防彈盔 未回應是否關反修例
聖誕牧函 湯漢再促成立獨立調查委會
聖誕牧函 湯漢再促成立獨立調查委會
羅致光：內會停擺 延長產假或流產 正副主席仍未選出 泛民：法案流產責在政府
羅致光：內會停擺 延長產假或流產 正副主席仍未選出 泛民：法案流產責在政府
和你Build 聖誕樹 街坊願手足平安
和你Build 聖誕樹 街坊願手足平安
平安夜遊行取消 發起人：警促改路線 難保安全
平安夜遊行取消 發起人：警促改路線 難保安全
林鄭被起底籲大眾警惕 稱憂寒蟬效應
林鄭被起底籲大眾警惕 稱憂寒蟬效應
破欠基金3000宗申請 建造業佔三分一
破欠基金3000宗申請 建造業佔三分一
冬至市道淡 魚販生意減
冬至市道淡 魚販生意減
兼職侍應盜信用卡 7人中招涉款24萬 報失卡換真卡 連環偷龍轉鳳
兼職侍應盜信用卡 7人中招涉款24萬 報失卡換真卡 連環偷龍轉鳳
專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會
專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會
運署降入標門檻 縮船規模減班次 擬競投「水的」者訂全程45元
運署降入標門檻 縮船規模減班次 擬競投「水的」者訂全程45元
3賊仿製槍劫表行 掠值60萬12名表
3賊仿製槍劫表行 掠值60萬12名表
東涌生態海岸線 設台階鼓勵親水
東涌生態海岸線 設台階鼓勵親水
行山漢墮40米崖奇蹟清醒
行山漢墮40米崖奇蹟清醒
中環街市2樓通道翻新 明改道
中環街市2樓通道翻新 明改道
衣履變身尿袋 溫差踏步可叉電 港研新物料 產品最快明年推
衣履變身尿袋 溫差踏步可叉電 港研新物料 產品最快明年推
溫差壓力發電暫限替代電池 多國研大規模使用
溫差壓力發電暫限替代電池 多國研大規模使用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】旅發局大抽獎 頭獎4套CX機票 除夕傍晚登入網頁 填資料可參加
【Emily】旅發局大抽獎 頭獎4套CX機票 除夕傍晚登入網頁 填資料可參加
【Emily】補選嘥錢？ 周庭：DQ先嘥公帑
【Emily】補選嘥錢？ 周庭：DQ先嘥公帑
【Emily】灣仔海濱長廊 霓虹燈為聖誕加熱
【Emily】灣仔海濱長廊 霓虹燈為聖誕加熱
【Emily】諾獎風向標 盧煜明再獲科學獎
【Emily】諾獎風向標 盧煜明再獲科學獎
【Emily】追問點處理公務員參加暴動、暴力示威、貶低一國兩制 周浩鼎驚訝政府處理咁少公僕
【Emily】追問點處理公務員參加暴動、暴力示威、貶低一國兩制 周浩鼎驚訝政府處理咁少公僕