警察臨門 敲醒平行時空中產 公民黨黃文萱拉「城主」下馬

防暴警入第一城 與父母中椒

沙田不時是反修例衝突爆發點，但衝突集中新城市廣場一帶，第一城遠離「戰火」，直至科大學生周梓樂上月初逝世後，防暴警隨示威者進入沙田第一城，黃文萱與父母先後被噴胡椒。她說本身已相當「黃」的母親當時也高呼「無想過警察真的會這樣」，在區內親歷「警暴」，街坊驚訝得很，她相信母親的震撼，亦反映中產選民的想法。

反修例風暴爆發，素人為免建制派自動當選，紛紛報名，黃文萱則是去年11月已萌生參選想法，當時立會通過一地兩檢等爭議法案，民主派於補選連輸兩場，士氣陷低潮。過往她已覺得「（讓建制派）自動當選好戇居」，有人問她出選意向，「我常說要改變、認為制度不好，但若機會在面前，你拒絕了，是否對得起自己？」

黃嘉榮上屆自動當選，而2011年曾有競爭，時為公民黨成員的湯家驊嘗試攻城，黃文萱投了他一票，心底卻認為對方空降只為「超區」入場券，落區次數寥寥可數，「就算是忠實的泛民支持者，都不會接受」。看到湯家驊當年票數（黃嘉榮獲3060票，湯獲1582票），黃文萱知道純打政治議題並不可行。

湯家驊2011大敗 純打政治不可行

落區之初，黃文萱多談民生，5月中才開始談修訂《逃犯條例》。但她認為政治議題在社區不一定是「票房毒藥」，反覺正因曾主動談修例，才聚集了一群支持她的街坊。

2016新界東補選，公民黨楊岳橋及時任本民前發言人梁天琦在當區共獲逾3000票，那是黃文萱給自己的目標，「但過了6月，所有計算都是徒然，無人知明天會發生什麼事」。黃文萱最終得5122票，她說任重道遠。

高票當選，黃相信與居民求變的心有關，而政治與日常生活亦相關。早前第一城鬧得熱烘烘、討論安裝人臉辨識系統一事，黃文萱認為暴露了對手問題，像選民關注私隱、擔心沒保安協助，「他沒有意識去探討，是否他根本不從居民態度去看？」黃期望上任後辦事處成居民聚腳地；至於未來從政路向，她則沒多思考，「世界會叫你上落，到時你便會知道」。

明報記者 邱榕瀅

（區會新人．政黨篇）