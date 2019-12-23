專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會

【明報專訊】終審法院早前拒絕批出民主派區諾軒和新民主同盟范國威的選舉呈請上訴許可，二人即時喪失立法會議席。回顧1年9個月的立法會生涯，區諾軒受訪時笑言學了如何好好地鬧人，「立法會工作講求『鬧爆人』」。曾是雙料議員的他，除了喪失立法會議席，亦將卸任區議員，比較兩者，他說區議會發揮空間比立法會大，後者政治對立嚴重、掣肘很多。談及未來路向，區說來年將重返大學教書，短期而言，希望有機會參與補選；長遠希望修讀博士學位。
明報記者 楊康琪
難講是否參加明年立選
長遠希望讀博士
被問到會否參加明年立法會換屆選舉，區諾軒稱現時「好難講」，考慮因素包括政治環境。他強調，長遠而言希望再進修，稱學術訓練有助政治工作，舉例中聯辦有大數據專家譚鐵牛做副主任，有利建制派以大數據分析選舉，認為民主派亦需這類人才。
區諾軒說，即使他負笈海外進修，都不等於離開香港，「一隊球隊，有球員可以踢足一季當然是好，但即使他去當交換球員，並非代表來季不回來，他返來的時候或會有新貢獻」。
區諾軒認為區議會發揮空間較立法會更大，以其南區區議會為例，稱即使民主派屬少數，但仍可與當區建制派有商有量，如把「社區重點項目計劃」原定興建酒樓，改為推展驗眼計劃。但他慨嘆在立法會，只是遲了申請加入小組委員會，都被建制派拒絕。
區會泛民建制可有商有量
立會壁壘分明非為民着想
區說當初晉身立法會時「好不開心」，因不論有多認真準備論政，官員都拒聽議員意見，「在立法會的政治對立太強，無人有商有量，包括政府和建制派在內，都不為市民着想……立法會的建制派是無胸襟可言」。但他認為立法會議席仍重要，在反修例運動中可以見到，只要不放棄，會見到曙光。
區諾軒近月馬不停蹄教授候任素人區議員落區技巧。他寄語新任區議員一定要與地區連結、與市民同行。被問到從政10年體會，區說從政最重要有德行、無私和大道。他反思說：「對（民主黨）單仲偕和劉慧卿感抱歉，後生時有稜角，選過（民主黨）主席對撼他們，在民主黨時又與他們唱對台……但這些前輩從不放在心中，反而對我好好，我被DQ後，卿姐是第一個問候我。」
民主派要放下門戶之見
區亦強調，民主派要放下門戶之見，「不要把私怨放在民主運動上」，行事要以整個民主派陣營的價值為先，方可合作推動民主。區憶述任立法會議員前，曾嘲笑熱血公民鄭松泰在北大讀書是「精忠報國」；但在議會內，雙方有合作，「當他有危難時，大家會互相問候。這才是成熟的議會工作。成熟地應對不同派別的人，不要記舊恨」。