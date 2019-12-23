專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會

明報記者 楊康琪

難講是否參加明年立選

長遠希望讀博士

被問到會否參加明年立法會換屆選舉，區諾軒稱現時「好難講」，考慮因素包括政治環境。他強調，長遠而言希望再進修，稱學術訓練有助政治工作，舉例中聯辦有大數據專家譚鐵牛做副主任，有利建制派以大數據分析選舉，認為民主派亦需這類人才。

區諾軒說，即使他負笈海外進修，都不等於離開香港，「一隊球隊，有球員可以踢足一季當然是好，但即使他去當交換球員，並非代表來季不回來，他返來的時候或會有新貢獻」。

區諾軒認為區議會發揮空間較立法會更大，以其南區區議會為例，稱即使民主派屬少數，但仍可與當區建制派有商有量，如把「社區重點項目計劃」原定興建酒樓，改為推展驗眼計劃。但他慨嘆在立法會，只是遲了申請加入小組委員會，都被建制派拒絕。

區會泛民建制可有商有量

立會壁壘分明非為民着想

區說當初晉身立法會時「好不開心」，因不論有多認真準備論政，官員都拒聽議員意見，「在立法會的政治對立太強，無人有商有量，包括政府和建制派在內，都不為市民着想……立法會的建制派是無胸襟可言」。但他認為立法會議席仍重要，在反修例運動中可以見到，只要不放棄，會見到曙光。

區諾軒近月馬不停蹄教授候任素人區議員落區技巧。他寄語新任區議員一定要與地區連結、與市民同行。被問到從政10年體會，區說從政最重要有德行、無私和大道。他反思說：「對（民主黨）單仲偕和劉慧卿感抱歉，後生時有稜角，選過（民主黨）主席對撼他們，在民主黨時又與他們唱對台……但這些前輩從不放在心中，反而對我好好，我被DQ後，卿姐是第一個問候我。」

民主派要放下門戶之見

區亦強調，民主派要放下門戶之見，「不要把私怨放在民主運動上」，行事要以整個民主派陣營的價值為先，方可合作推動民主。區憶述任立法會議員前，曾嘲笑熱血公民鄭松泰在北大讀書是「精忠報國」；但在議會內，雙方有合作，「當他有危難時，大家會互相問候。這才是成熟的議會工作。成熟地應對不同派別的人，不要記舊恨」。