兼職侍應盜信用卡 7人中招涉款24萬 報失卡換真卡 連環偷龍轉鳳

【明報專訊】警方偵破一宗信用卡騙案，揭發一名19歲男學生多次以「偷龍轉鳳」方式，在自己任兼職的餐廳、酒吧，利用已報失的信用卡，與同款信用卡顧客「掉包」，再拿顧客的卡在外購買名牌手袋、手機等。案中最少有7名受害人，贓物涉款達24萬。另外兩名18歲女學生則涉嫌處理贓物被捕，她們向警方報稱贓物是男子饋贈。
警方11月1日接獲一名22歲姓施男子報案，稱曾在西貢一間餐廳使用信用卡後懷疑被盜用，又稱發現手上信用卡不屬於自己；之後警方再接獲另一同類報案，稱曾在尖沙嘴一間酒吧以信用卡消費後被人盜用。
西區警區重案組接手跟進，前日在牛頭角拘捕一名19歲姓羅男子，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，並在其住處搜獲4張屬於他人的信用卡、一張屬其他人的身分證，及懷疑以盜信用卡購買的手提電腦及名牌手袋等贓物；其後以涉嫌「處理贓物」再拘捕兩名18歲女子，檢獲一個名牌手袋及一部手提電話。
警方經調查後相信，男疑犯另外涉及6宗過去半年發生的同類案件，7名受害人均曾在羅任兼職侍應的酒吧或餐廳消費，懷疑他以「偷龍轉鳳」手法，半年前開始盜用信用卡，在受害人報失後，再將已報失信用卡與其他人同款的信用卡掉包，直至受害人再報失自己的信用卡，過程中相信疑犯曾同一時間使用及調包數張屬於受害人的信用卡。
經初步點算，涉案贓物金額共約值24萬，單一涉款最高受害人的信用卡曾被疑犯使用97次，包括在七十一便利店及萬寧等店店以拍卡方式消費，金額達9萬多元。
男疑犯向警方報稱第一張信用卡是「執番來」，欺騙手法由朋友教導。