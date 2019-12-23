林鄭被起底籲大眾警惕 稱憂寒蟬效應

林太昨在facebook說，過去幾個月，有人肆意對官員、警察以至所有與他們意見不合的人「起底」，連他們的家人、小朋友都不放過。林太指出，「起底」目的只有一個，就是消滅他人的聲音。她引述上訴庭早前處理一宗有關警察個人資料的案件的判辭，說明「起底」對社會的危害，稱「當有人被恐嚇而噤聲，或因害怕被『起底』而不能公開、坦率地表達意見時，社會會出現寒蟬效應。如果不遏止『起底』行為，它引發的不信任、恐懼和仇恨之火很快會令公眾對法律和社會秩序的信心消失殆盡」。

此外，律政司長鄭若驊昨亦發表題為〈違法行為並非法治精神〉網誌，稱過去數個月，暴力及破壞行為不斷出現，嚴重衝擊香港法治，所謂「違法達義」或「公民抗命」，都是法律上不容許，呼籲市民切勿以身試法。

鄭若驊網誌：法律不容公民抗命

鄭若驊表示，有人提到可刻意作出一些違法行為來達成他們的目的，這會令市民錯誤理解正確的法治精神，而近月大規模的違法及暴力行為，亦必定影響到市民對香港法治的觀感。

（反修例風暴）