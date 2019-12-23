羅致光：內會停擺 延長產假或流產 正副主席仍未選出 泛民：法案流產責在政府

明年1月首讀二讀 盼7月前通過

羅致光昨在網誌表示，目標是明年中前完成延長法定產假的立法工作。他表示，由於不能假設立法會一定通過，所以絕大部分建立發還法定產假薪酬機制的工作，都要待立法會通過相關修訂才可全面展開，包括確定發還機制、開發涉及的資訊科技系統、培訓人手，以及開設處理申請的辦公室等。如法例可在明年年中前通過，目標是在2021年年底實施機制。他指出，若立法會內會選主席的程序仍繼續只在討論程序，而非進行選舉，則法例修訂便會面臨「流產」的危機。

黃碧雲稱立法會並非「包生仔」

促政府反省施政紓行政立法緊張

政府提交的法案，一般會經內會成立法案委員會審議，但內會目前仍處於選主席程序。民主黨立法會議員黃碧雲表示，立法會「不一定包生仔」，雖然很希望延長法定產假可以盡快通過，但現難以預料內會幾時完成選舉。她說，政府只是單向促立法會辦事，「政府無找我們對話……亦無視我們提出有關五大訴求和警暴的問題。」黃反問為何政府不反省施政脫離民意令到行政立法關係緊張。黃說，相信市民「心水清」，會明白內會發生何事。

容海恩憂7月完成「有點難」

新民黨立法會議員容海恩表示，現時內會仍未完成正副主席的選舉，加上立法會有其他議案需要處理，擔心要在明年7月前完成延長法定產假的修訂是「有點困難」。她表示，延長法定產假是重要的民生項目，若無法如期在今屆會期內完成，就要推倒重來，影響甚大，亦不知道要等多久才可以實施。

政務司長張建宗上星期曾撰文表示，立法會內務委員會至今仍未能選出正、副主席，內會「停擺」嚴重影響立法會事務，不能正常運作，很多法案審議工作停滯不前，包括多個法案在首讀後停滯不前未能審議；亦有法案未能提交上立法會大會恢復二讀辯論，籲盡快選出正副主席。

明報記者

（反修例風暴）