港聞

港聞一

下一篇 上一篇

羅致光：內會停擺 延長產假或流產 正副主席仍未選出 泛民：法案流產責在政府

【明報專訊】勞工及福利局長羅致光表示，政府將於明年1月8日把延長法定產假的《2019年僱傭（修訂）條例草案》提交立法會首讀和二讀，目標是明年立法會7月中會期完結前通過。羅致光稱，目前立法會內務委員會仍未選舉正副主席，處於「停擺」，所有立法啟動與完結程序都被「凍結」， 擔心延長法定產假至14星期的修訂會面臨「流產」的危機。有民主派議員並稱難以估計內會何時可以完成選舉，強調是政府無視民意致行政立法關係緊張，「流產」責任在政府。

明年1月首讀二讀 盼7月前通過

羅致光昨在網誌表示，目標是明年中前完成延長法定產假的立法工作。他表示，由於不能假設立法會一定通過，所以絕大部分建立發還法定產假薪酬機制的工作，都要待立法會通過相關修訂才可全面展開，包括確定發還機制、開發涉及的資訊科技系統、培訓人手，以及開設處理申請的辦公室等。如法例可在明年年中前通過，目標是在2021年年底實施機制。他指出，若立法會內會選主席的程序仍繼續只在討論程序，而非進行選舉，則法例修訂便會面臨「流產」的危機。

黃碧雲稱立法會並非「包生仔」

促政府反省施政紓行政立法緊張

政府提交的法案，一般會經內會成立法案委員會審議，但內會目前仍處於選主席程序。民主黨立法會議員黃碧雲表示，立法會「不一定包生仔」，雖然很希望延長法定產假可以盡快通過，但現難以預料內會幾時完成選舉。她說，政府只是單向促立法會辦事，「政府無找我們對話……亦無視我們提出有關五大訴求和警暴的問題。」黃反問為何政府不反省施政脫離民意令到行政立法關係緊張。黃說，相信市民「心水清」，會明白內會發生何事。

容海恩憂7月完成「有點難」

新民黨立法會議員容海恩表示，現時內會仍未完成正副主席的選舉，加上立法會有其他議案需要處理，擔心要在明年7月前完成延長法定產假的修訂是「有點困難」。她表示，延長法定產假是重要的民生項目，若無法如期在今屆會期內完成，就要推倒重來，影響甚大，亦不知道要等多久才可以實施。

政務司長張建宗上星期曾撰文表示，立法會內務委員會至今仍未能選出正、副主席，內會「停擺」嚴重影響立法會事務，不能正常運作，很多法案審議工作停滯不前，包括多個法案在首讀後停滯不前未能審議；亦有法案未能提交上立法會大會恢復二讀辯論，籲盡快選出正副主席。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕內會 延長法定產假 羅致光

上 / 下一篇新聞

求司法互助變駁火 陸委重提陳同佳未受制裁 台質疑變犯罪天堂 港斥消費法治
求司法互助變駁火 陸委重提陳同佳未受制裁 台質疑變犯罪天堂 港斥消費法治
蔡子強：能否解決受限兩岸關係
蔡子強：能否解決受限兩岸關係
聲援維族集會丟國旗爆衝突 警擎槍
聲援維族集會丟國旗爆衝突 警擎槍
警招標購2700防彈盔 未回應是否關反修例
警招標購2700防彈盔 未回應是否關反修例
聖誕牧函 湯漢再促成立獨立調查委會
聖誕牧函 湯漢再促成立獨立調查委會
和你Build 聖誕樹 街坊願手足平安
和你Build 聖誕樹 街坊願手足平安
平安夜遊行取消 發起人：警促改路線 難保安全
平安夜遊行取消 發起人：警促改路線 難保安全
林鄭被起底籲大眾警惕 稱憂寒蟬效應
林鄭被起底籲大眾警惕 稱憂寒蟬效應
破欠基金3000宗申請 建造業佔三分一
破欠基金3000宗申請 建造業佔三分一
冬至市道淡 魚販生意減
冬至市道淡 魚販生意減
兼職侍應盜信用卡 7人中招涉款24萬 報失卡換真卡 連環偷龍轉鳳
兼職侍應盜信用卡 7人中招涉款24萬 報失卡換真卡 連環偷龍轉鳳
專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會
專訪：區諾軒告別議會：立會工作空間遜區會
警察臨門 敲醒平行時空中產 公民黨黃文萱拉「城主」下馬
警察臨門 敲醒平行時空中產 公民黨黃文萱拉「城主」下馬
運署降入標門檻 縮船規模減班次 擬競投「水的」者訂全程45元
運署降入標門檻 縮船規模減班次 擬競投「水的」者訂全程45元
3賊仿製槍劫表行 掠值60萬12名表
3賊仿製槍劫表行 掠值60萬12名表
東涌生態海岸線 設台階鼓勵親水
東涌生態海岸線 設台階鼓勵親水
行山漢墮40米崖奇蹟清醒
行山漢墮40米崖奇蹟清醒
中環街市2樓通道翻新 明改道
中環街市2樓通道翻新 明改道
衣履變身尿袋 溫差踏步可叉電 港研新物料 產品最快明年推
衣履變身尿袋 溫差踏步可叉電 港研新物料 產品最快明年推
溫差壓力發電暫限替代電池 多國研大規模使用
溫差壓力發電暫限替代電池 多國研大規模使用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】旅發局大抽獎 頭獎4套CX機票 除夕傍晚登入網頁 填資料可參加
【Emily】旅發局大抽獎 頭獎4套CX機票 除夕傍晚登入網頁 填資料可參加
【Emily】補選嘥錢？ 周庭：DQ先嘥公帑
【Emily】補選嘥錢？ 周庭：DQ先嘥公帑
【Emily】灣仔海濱長廊 霓虹燈為聖誕加熱
【Emily】灣仔海濱長廊 霓虹燈為聖誕加熱
【Emily】諾獎風向標 盧煜明再獲科學獎
【Emily】諾獎風向標 盧煜明再獲科學獎
【Emily】追問點處理公務員參加暴動、暴力示威、貶低一國兩制 周浩鼎驚訝政府處理咁少公僕
【Emily】追問點處理公務員參加暴動、暴力示威、貶低一國兩制 周浩鼎驚訝政府處理咁少公僕