聖誕牧函 湯漢再促成立獨立調查委會

湯漢在天主教香港教區刊物《公教報》發表聖誕牧函。他表示自6月政府擬修訂《逃犯條例》而觸發遊行示威以來，政府與反修例者的意見對立，其他人士亦意見紛紜，導致社會撕裂，使很多市民精神和情緒上深受創傷。

他稱趁聖誕佳節將至，呼籲各方停止暴力，靜心反思，謀求以人道方式解決目前僵局，重建社會和諧，並幫助因社運而身心受創傷者獲得治癒。他再次提及成立獨立調查委員會，重建官民互信，並說「期盼我們深愛的香港常能持守民主、自由、法治等核心價值，並早日紓緩貧富懸殊現象，化解矛盾，彰顯正義與和平」。

6月至今，湯漢曾多次呼籲，早於6月19日與香港基督教協進會主席蘇成溢牧師發聲明，呼籲政府成立獨立委員會徹查6．12真相；7月19日再與蘇成溢緊急呼籲「懇請政府盡速成立獨立調查委員會」。

新民黨主席葉劉淑儀稱，監警會國際專家小組料下月發表報告，社會不應再糾纏「查警察」、成立獨立調查委員會，「香港人應該向前看，要真正了解深層次原因，不是用『罰警察』的態度去做」。她稱香港有年輕人出路、意識形態等問題，「有年輕人燒國旗、不想做中國人，這些不是獨立調查委員會可查到」。她稱警民關係確需要修補，但只是眾多問題之一。

葉劉倡向前走勿糾纏

楊岳橋：前提政府有反省

公民黨黨魁楊岳橋認為，由6月16日200萬人遊行，到今天聖誕前夕，港人對成立獨立調查委員會訴求不變，「沒有任何懸念，早就應該要做」。對於「不要糾纏」、「向前走」的說法，他認為向前走的前提，是政府經過反思、有反省，由6月至今累積的事，「難道可以說警暴無問題、無事發生嗎？」他說這些「向前走」說法，猶如「政府無做錯事」、毋須負責任，稱政府所為罄竹難書，港人不會輕言放棄訴求。

明報記者

（反修例風暴）