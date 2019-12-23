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聲援維族集會丟國旗爆衝突 警擎槍

【明報專訊】學生組織「學生歷量」發起昨日下午3時半在中環愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，逾千人參與，站滿整個廣場。其間有人將廣場附近懸掛的中國國旗拆下丟在地上，防暴警察到場帶走國旗，其後被在場者包圍及投雜物，有警員被人用腳踢倒，一名防暴警員擎槍指向在場者，並施放胡椒噴霧。

參加者揮東突港獨雪獅旗

聲援維吾爾族人權集會獲警方批出不反對通知書，於昨日下午3時半開始，支聯會主席李卓人、前香港民族黨召集人陳浩天等先後上台發言。大會發言人表示，維吾爾族人受逼害、被關進再教育營，其宗教自由被剝奪，期望透過國際關注支援新疆人。

有集會參與者揮舞象徵「東突厥獨立運動」的藍底月亮星旗、「香港獨立」旗幟、青天白日滿地紅旗、西藏「雪山獅子旗」等，又高叫「香港獨立，唯一出路」、「Stand with Uyghurs」等口號。

警員遭踢跌 噴椒疑射橡膠

集會氣氛原本平靜，至下午5時許，有人將廣場附近的中國國旗拆下並丟在地上，防暴警察到場，警員拾起地上國旗離開期間遭現場集會者包圍，有人向警員投擲水樽、三腳架等雜物，有警員制服示威者時遭黑衣人攻擊，有防暴警被踢跌，有防暴警察一度擎實彈槍指向在場者，及後兩名白衫警員衝前並向群眾噴射胡椒噴霧，警員並揮棍擊向趨前的人，一度舉起黑旗。衝突中，防暴警員疑向IFC天橋發射橡膠子彈，現場留有彈殼，一名南亞裔市民聲稱腿部中槍，由急救員治理。

警稱有人搶犯 政府譴責揮港獨旗

至6時許，仍有群眾聚集於港景街以及連接IFC及交易廣場的天橋，警方於6時半清場，將群眾趕入IFC商場內，並於附近一帶截查市民，至晚上7時許警方離開現場。警方表示，在集會舉行期間，警方在附近拘捕一名違法者，其間有人襲擊警務人員，意圖搶走犯人。有關行為威脅在場者安全，警方使用最低武力驅散。

港府晚上發聲明強烈譴責有集會者揮動港獨旗幟、發表港獨言論，以及把國旗拆下丟在地上的行為，稱違法者須負刑責。

（反修例風暴）

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