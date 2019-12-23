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求司法互助變駁火 陸委重提陳同佳未受制裁 台質疑變犯罪天堂 港斥消費法治

【明報專訊】一名涉嫌10月搶劫尖沙嘴表行的台灣籍男子潛逃返台後被捕，台灣向香港提請司法互助，保安局稱無法可依。兩地政府昨就事件隔空駁火：陸委會表示港府做法令人懷疑是否要令香港成為犯罪天堂，更重提「台灣殺人案」，稱涉案的陳同佳已因港府「消極作為」未受法律制裁。港府強烈反對台灣「發表不符事實的言論」、「詆毁香港」，敦促台灣勿以政治凌駕法治，以兩案作借口消費法治。有香港立法會議員稱港府應與台灣商討方法尋求公義。

陸委：盼積極回應 勿讓民眾失望

涉於10月6日打劫尖沙嘴麼地道表行的台灣籍男子林湯駿，上月11日在被台中地檢署拘捕。陸委會昨證實收到法務部申請向香港提互助請求，稱疑犯除涉香港搶劫案，亦涉跨國強盜罪，已將其羈押，呼籲港府應請求積極提供證據。

對於保安局前日稱，兩地無法律可作司法互助和移交逃犯，若疑犯願來港自首港方隨時接受，陸委會反駁，作為負責任、重視法治及民眾安全的政府，不會令涉重大刑案的疑犯在無司法合作下以自由行方式投案。陸委會又稱，陳同佳「已因港府消極作為」至今未受法律制裁，盼港府在此案積極回應請求，勿再讓台港民眾失望，「甚至讓人懷疑港府作法是否令香港成為犯罪天堂」。

港府批政治借口 促勿要求違法

港府其後發聲明，強烈反對台灣不斷就兩地司法協助事宜發表不實言論，對台灣在明知香港無法律容許兩地司法協助和移交逃犯下，仍不斷以「不負責任的言論」詆毁香港，表示反對及反感。港府稱，在打擊罪惡原則下「已提供制度下可提供的材料」，敦促台灣當局不要再「以政治凌駕法治，以陳同佳案及林姓疑犯劫案作為借口，消費法治，發表等同要求特區政府違反香港法律的言論」，又稱港方不能認同台灣用政治考慮法治的看法，因這不符香港法治精神。

楊岳橋：應雙方商解決 非愛理不理

公民黨黨魁楊岳橋稱，港府當初處理陳同佳案堅持修例，如今面對另一類似案件「一句無法律就不做」，認為港府應與台灣商討研究解決方法以尋求公義，而非愛理不理。

根據《香港澳門關係條例》，台灣人若於香港干犯最少3年以上有期徒刑的罪行，台灣有司法管轄權。台灣國立政治大學法學院教授許恒達接受查詢確認，此案中台灣在法律上有管轄權，但恐怕無法取得證據，且涉案者為台籍人，台灣無法將其遞解出境予香港。他認為以目前台灣政治氛圍，市民亦難接受讓台灣人到香港受審。

台學者倡受害者帶證據赴台

許恒達建議，可考慮參考《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，由兩岸雙方簽訂司法互助協定，或將香港及澳門加入上述協議範圍。他又表示，香港的受害人亦可主動將相關事證帶到台灣交予台灣檢察官，「這變成不是官方機制，而是被害人自己私人對台方司法的協助」。

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕台灣 司法互助 特區政府

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