警破兩大麻種植場 檢值3000萬貨

毒品調查科行動組偵緝高級督察黃知雯指出，警方早前接獲線報，指有不法分子於偏遠地區設大麻種植場。警方根據調查，前日下午4時採取行動，人員搜查坪輋一棟三層高村屋，以及八鄉雷公田村一間臨時搭建兩層村屋，檢獲約1500棵大麻，當中250棵為幼苗，另發現一批強力抽風及抽濕系統、能調節時間的照曬工具，以及令大麻快速成長的工具及營養液。警方表示，行動中檢獲的大麻共重150公斤，市值約近3000萬元。

警方以涉嫌種植大麻植物拘捕3名本地男子（38至53歲），以及1名逾期居留香港的31歲內地男子。警方相信，4人均有份參與種植，被補者包括主腦，以及負責搭建工場者，4人均沒有黑幫背景。黃知雯相信該團伙已運作數個月，於網上購買大麻種子種植，並供應本地市場，未來聖誕長假期亦是犯人目標發貨時段之一。

工場備照明抽風設備

她表示工場有可調節時間的照明系統，且抽風設備完善，相信犯人計劃快速種植大麻，以趕及在3至4個月內發貨。警方提醒戶主，如發現租戶用電量不尋常、經常緊密關閉窗戶及加上遮光布，或在屋內傳出異味，可立即通知警方。