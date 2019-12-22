南昌街組合屋明年入伙 料反應好或面試後抽籤

蘇佑安：並非要設關卡

南昌街社會組合屋預計明年第二季入伙，提供89個單位，蘇佑安昨日在商台節目《政經星期六》表示，由於項目租金較市場低，估計反應會很好，他們會小心甄選，社工會安排合資格家庭面試，包括了解申請者是否面對迫切住屋困難、是否認同項目理念等，若接獲申請數目很多，不排除在面試後要再抽籤，決定入住資格，但他強調有關安排並非要設關卡阻礙申請者。

蘇佑安說，項目理念是要建立共融的鄰里關係，例如租客要共用部分物資，如吸塵機及其他小型家庭電器等，亦鼓勵租客做義工，如為鄰里煮飯、剪頭髮等，做義工儲得的時數可用作換取生活物品。

社聯前日開放3個3人單位供傳媒參觀，社聯行政總裁蔡海偉表示，由於不少人都希望了解組合屋情况，故開放3個單位，讓多些人可以到場看看。蔡海偉說，以89個單位作試驗是合適規模，因為若一開始就做大規模項目，風險較大，希望汲取今次經驗後，日後有更大面積地盤，可建更多過渡房屋。

他又說，希望日後的項目會以「小社區」概念建設，讓居民自行管理、提供服務及在社區內開設便利店等。