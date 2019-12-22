疑越線撞Tesla 本田司機斃命

事發昨日凌晨零時18分，該名24歲胡姓男子駕駛一輛銀色本田Jazz私家車，沿大埔道沙田嶺段往沙田方向行駛，駛至近六合村時，私家車懷疑失控越過對面行車線，遭迎面駛來的紅色Tesla私家車攔腰猛撞。

胡昏迷被困車內，由消防救出，他頭部嚴重受傷，被送往明愛醫院搶救，至凌晨零時46分被證實死亡。55歲許姓Tesla男司機亦受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

意外後兩車車頭嚴重損毁，本田私家車車身凹陷，雜物散落一地，地面留有一道血痕。案件交由新界南總區交通部特別調查隊調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，可致電3661 1300或3661 1348與調查人員聯絡。翻查資料，大埔道沙田嶺段並非交通黑點，但不止一次發生奪命意外。其中在2016年8月，一輛本田Civic Type-R 「辣車」在彎位失控越線，遭迎頭駛至的貨櫃車猛撼，辣車司機及乘客均告不治。